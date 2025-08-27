‘Lidershipi i tij ka dhënë një kontribut në promovimin e paqes në Azi’! Presidentët e Azerbajxhanit dhe Armenisë nominojnë Donald Trump për Çmimin Nobel për Paqen

Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, tha se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e meriton Çmimin Nobel për Paqen , duke theksuar se lidershipi i tij ka dhënë një kontribut vendimtar në promovimin e paqes në Afrikë, Azi dhe Kaukazin e Jugut.
Në një intervistë me televizionin Al Arabiya, Aliyev tha se, së bashku me kryeministrin armen, Nikol Pashinyan, kishin paraqitur një propozim zyrtar që Donald Trump të marrë Çmimin Nobel për Paqen.
“Së bashku me kolegun tim armen, e kemi nominuar Presidentin Trump për Çmimin Nobel për Paqen. Ai me të vërtetë e meriton. Siç thashë në deklaratat e mia në Uashington, brenda pak muajsh ai ka arritur të kryejë mrekulli në Afrikë, Azi dhe Kaukazin e Jugut. Dhe kjo është në temperamentin e tij; kjo është natyra e tij. Ai dëshiron paqe. “Ai është një njeri që nuk përshtatet aspak me imazhin tradicional të një udhëheqësi perëndimor “, theksoi ai.
Deklarata e Aliyevit erdhi disa javë pas takimit të mbajtur në fillim të gushtit në Uashington , me pjesëmarrjen e kryeministrit armen dhe presidentëve të Shteteve të Bashkuara dhe Azerbajxhanit .
Si pjesë e atij takimi trepalësh, u miratua një deklaratë që parashikon dorëzimin fillestar për nënshkrim nga ministrat e jashtëm të Armenisë dhe Azerbajxhanit të tekstit të dakordësuar mbi vendosjen e paqes dhe marrëdhënieve ndërshtetërore midis dy vendeve.
