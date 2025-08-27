Akuzohet se ndërtoi disa shtëpi pushimi pa leje, arrestohet ish- kryeinspektori i IMT-së në Durrës

TIRANË- Ish-kryeinspektori i IMT-së në Durrës, Ardian Halili është arrestuar nga policia për ndërtim pa leje. Halili dyshohet se në vitin 2017, kur ka mbajtur detyrën e kreut t IMT Durrës, ka ndërtuar pa leje, disa shtëpi pushimi, në fshatin Shetaj, Ishëm.
“Specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomiko-Financiar arrestuan shtetasin A. H., 55 vjeç, banues në Tiranë, pasi dyshohet se në vitin 2017, kur ka qenë me detyrë kryeinspektor i IMT Durrës, ka ndërtuar pa leje, disa objekte (shtëpi pushimi), në fshatin Shetaj, Ishëm”, thuhet në njoftimin e policisë.
Ardian Halili u emërua në krye të Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik të Durrësit (sot IMT) më 7 maj 2018 dhe e mbajti këtë detyrë deri në prill 2021. Pasi la detyrën, Halili deklaronte se kontrata e punës iu ndërpre nga Bashkia që në fillim të marsit.
Nga ana tjetër, bashkia e Durrësit deklaronte se ishte vetë Halili, që dha dorëheqjen. Ai e mbajti këtë post për rreth 3 vite dhe u zëvendësua nga Dorian Mema, kreu aktual i IMT Durrës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd