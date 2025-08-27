FIFA kërcënon të përjashtojë nga të gjitha garat Federatën Indiane të Futbollit

ZVICER – Organet drejtuese të futbollit botëror (FIFA) dhe atij aziatik (AFC) e kanë kërcënuar Federatën Indiane të Futbollit se do ta përjashtojnë ekipin e saj kombëtar dhe klubet nga të gjitha garat, nëse nuk arrin të marrë statutet e saj të reja deri më 30 tetor.
Në një letër drejtuar presidentit të Federatës së Futbollit të të Gjithë Indisë (AIFF), Kalyan Chaubey, FIFA dhe AFC shprehën "shqetësimin e tyre të thellë" për dështimin e tij për të finalizuar dhe miratuar tekstin e ri.
Statutet e reja të AIFF kanë qenë objekt i procedurave në pritje në Gjykatën Supreme të Indisë që nga viti 2017. Në vitin 2022, Federata Indiane u pezullua për një kohë të shkurtër për ushtrim ndikimi, pasi Gjykata Supreme emëroi një komitet administratorësh për ta drejtuar atë.
Kjo masë u hoq disa ditë më vonë pasi AIFF vendosi të mbajë zgjedhje, në të cilat Kalyan Chaubey u zgjodh president i saj.
Kërcënimi i FIFA-s vjen në një kohë kur edicioni 2025-26 i garës kryesore vendase, Super Ligës Indiane (ISL), është shtyrë për shkak të një mosmarrëveshjeje financiare midis AIFF dhe menaxherit privat të ligës.
Kontrata midis Federatës dhe Football Sports Development Limited, e cila skadon më 8 dhjetor, nuk është rinovuar ende. ISL luhet midis shtatorit dhe prillit.
