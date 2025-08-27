Papa Leo bën thirrje për armëpushim dhe lirimin e pengjeve në konfliktin Izrael-Hamas

VATIKAN- Papa Leo i bëri një "apel të fortë" komunitetit global të mërkurën për t’i dhënë fund konfliktit gati dyvjeçar midis Izraelit dhe Hamasit, duke bërë thirrje për një armëpushim të përhershëm, lirimin e pengjeve të mbajtura në Gaza dhe ofrimin e ndihmës humanitare.
"Edhe një herë bëj një apel të fortë… që t’i jepet fund konfliktit në Tokën e Shenjtë, i cili ka shkaktuar kaq shumë terror, shkatërrim dhe vdekje", tha Papa në audiencën e tij javore në Vatikan.
"Unë lutem që të gjithë pengjet të lirohen, të arrihet një armëpushim i përhershëm, të lehtësohet hyrja e sigurt e ndihmës humanitare dhe që e drejta ndërkombëtare humanitare të respektohet plotësisht", tha ai.
Papa nuk e përmendi Izraelin apo grupin militant palestinez Hamas, por tha se ligji ndërkombëtar kërkon detyrimin për të mbrojtur civilët, ndalimin e ndëshkimit kolektiv, përdorimit pa dallim të forcës dhe zhvendosjen me forcë të popullsisë.
Leo, Papa i parë amerikan, u zgjodh nga kardinalët e botës në maj për të zëvendësuar të ndjerin Papa Françesku. Ai ka treguar një stil të ndryshëm nga paraardhësi i tij, zakonisht duke preferuar të flasë me vërejtje të përgatitura me kujdes dhe rrallë pa paralajmërim.
Ai ka qenë gjithashtu më i kujdesshëm në lidhje me konfliktin Izrael-Hamas sesa Françesku, i cili sugjeroi që komuniteti global të studiojë nëse fushata ushtarake e Izraelit në Gaza përbënte një gjenocid ndaj popullit palestinez, duke shkaktuar kritika nga zyrtarët izraelitë.
Papa më parë i bëri thirrje Izraelit të lejojë më shumë ndihma humanitare të hyjë në Gaza. Konflikti Izrael-Hamas filloi më 7 tetor 2023, kur persona të armatosur të udhëhequr nga Hamasi hynë me forcë në Izraelin jugor, duke vrarë rreth 1,200 njerëz, kryesisht civilë, sipas të dhënave izraelite, dhe duke marrë peng 251 persona.
Ofensiva ushtarake e Izraelit kundër Hamasit ka vrarë të paktën 62,000 palestinezë, kryesisht civilë, sipas ministrisë së shëndetësisë të Gazës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd