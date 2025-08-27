Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Debutim i shkëlqyer i Armando Brojës
Transmetuar më 27-08-2025, 08:25

ANGLI – Armando Broja ka debutuar në mënyrën më të mirë të mundshme me Burnleyn, duke asistuar pas 5 minutash lojë në ndeshjen e Kupës së Ligës kundër Derby County.

Sulmuesi i Kombëtares shqiptare u zgjodh titullar në këtë duel, pasi në dy takimet e para në kampionat, ai nuk ishte as në stol.

23-vjeçari kuqezi mori një top në zonë, lëvizi bukur dhe asistoi për shokun e ntij të skuadrës, Aaron Ramsey, i cili e çoi topin në rrjetë me anë të një goditje të saktë.

Në minutën e 63-të, sulmuesi i Kombëtares shqiptare, Armando Broja, u zëvendësua nga 35-vjeçari veteran Ashley Barnes. Ndeshja përfundoi 2-1, pas golit të Sonne në kohën shtesë (90’+1), dhe Burnley u kualifikua për në turin tjetër të Kupës së Ligës.

