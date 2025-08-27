Debutim i shkëlqyer i Armando Brojës

ANGLI – Armando Broja ka debutuar në mënyrën më të mirë të mundshme me Burnleyn, duke asistuar pas 5 minutash lojë në ndeshjen e Kupës së Ligës kundër Derby County.
Sulmuesi i Kombëtares shqiptare u zgjodh titullar në këtë duel, pasi në dy takimet e para në kampionat, ai nuk ishte as në stol.
23-vjeçari kuqezi mori një top në zonë, lëvizi bukur dhe asistoi për shokun e ntij të skuadrës, Aaron Ramsey, i cili e çoi topin në rrjetë me anë të një goditje të saktë.
Në minutën e 63-të, sulmuesi i Kombëtares shqiptare, Armando Broja, u zëvendësua nga 35-vjeçari veteran Ashley Barnes. Ndeshja përfundoi 2-1, pas golit të Sonne në kohën shtesë (90’+1), dhe Burnley u kualifikua për në turin tjetër të Kupës së Ligës.
🅰️ BROJA ASSIST
Burnley 1:0 Derby County pic.twitter.com/OqY4nE6hXc
— AlbFussballDE (@AlbFussballDE) August 26, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd