Zjarr masiv në një pallat trekatësh në Peshkopi, evakuohen në kohë banorët, nuk raportohet për të lënduar

PESHKOPI- Një zjarr masiv është raportuar gjatë orëve të natës në Peshkopi. Zjarri, sipas informacioneve, ka përfshirë një pallat tre trekatësh në qendër të Peshkopisë
Flakët kanë nisur rreth orës 02:00 nga kati i tretë i godinës dhe nga përhapja e tyre me shpejtësi është djegur i gjithë pallati. Banorët fatmirësisht janë evakuuar në kohë nga forcat zjarrfikëse dhe policia, ndërsa nuk raportohet asnjë i lënduar.
Nga ana tjetër bëhet me dije se dëmet materiale të shkaktuara janë të mëdha. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe shkaqeve të zjarreve, ndërsa dyshohet se gjithçka ka nisur nga një shkëndijë elektrike.
