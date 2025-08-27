Mposhti Celtic Glasgow, Kairat Almaty bën historinë, kualifikohet për herë të parë në Ligën e Kampionëve!

KAZAKISTAN – Në fund të mbrëmjes kazake, Temerlan Anarbekov u sul drejt shokëve të tij të ekipit, me krahët e shtrirë dhe sytë plot ekstazë, përpara se të përqafohej kolektivisht, i denjë për këtë sukses.
Portieri kazakistanas sapo kishte pritur penalltinë e sulmuesit të Celtic, Daizen Maeda, e treta e tij këtë mbrëmje, në një performancë individuale të jashtëzakonshme që pasqyronte suksesin kolektiv të arritur nga Kairat Almaty.
I renditur i 315-ti në indeksin e UEFA-s, klubi kazak u kualifikua për herë të parë në historinë e tij për fazën kryesore të Ligës së Kampionëve, duke eliminuar kampionin katër herë në fuqi skocez, i cili ishte kualifikuar tre herë, dhe madje kishte arritur në 16 të fundit të garës, ku lojtarët e Brendan Rodgers u eliminuan në fund të kohës shtesë nga Bayern Munich (1-1, 1-2 në ndeshjen e parë).
Edhe pse barazimi nuk ishte spektakolar (0-0 në të dyja ndeshjet), përballja e dy ndeshjeve të ekipit të Kazakistanit tregoi edhe një herë fortësinë e tyre mbrojtëse, pasi skuadra vendase pësoi vetëm katër gjuajtje në 90 minuta.
Heroi i gjuajtjeve të penalltive, portieri i ri 21-vjeçar Anarbekov, më pas u tregua vendimtar në kohën shtesë, duke pritur gjuajtjet e njëpasnjëshme me të majtën nga Benjamin Nygren (98’ dhe 113’) dhe një gjuajtje me të djathtën nga Luke McCowan (107’).
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd