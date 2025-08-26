Kuvendi i ri do ketë strukturë të re. Komisionet parlamentare, nga 8 bëhen 11

Tiranë, 26 gusht 2025– Këtë sesion, Parlamenti do të vijë me një strukturë të re. Socialistët, që kanë edhe shumicën parlamentare, kanë arritur në përfundimin se duhet shtuar komisionet parlamentare: nga 8 që janë aktualisht, të bëhen 11.
Grupi i punës së socialistëve, i kryesuar nga Eduart Shalsi, synon të transformojë Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, duke e ndarë në tre komisione:
-Komisioni i Energjisë
-Komisioni i Infrastrukturës, Mjedisit dhe Digjitalizimit
-Komisioni i Bujqësisë
Me rritjen e numrit të komisioneve, pritet të rritet edhe numri i këtyre strukturave të Kuvendit të drejtuara nga opozita: nga 3 që ka aktualisht, në sesionin e ri do të drejtojë 4.
Ende nuk ka një konfirmim se cilin prej këtyre komisioneve do të drejtojnë përfaqësuesit e opozitës.
Një tjetër ndryshim në strukturën parlamentare pritet të jetë edhe për komisionin e drejtuar nga Fatmir Xhafaj, me në fokus mirëqeverisjen dhe thellimin e reformave.
Nga komision i posaçëm me afat, të bëhet një komision i përhershëm. Në këtë mënyrë, bëhet një komision me përfaqësim edhe nga opozita, e cila deri më tani ka refuzuar të jetë pjesë.
Këto ndryshime në strukturën e Parlamentit janë diskutuar edhe në takimin që Kryetarja e Kuvendit, Elisa Spiropali, ministri Taulant Balla dhe drejtuesi i grupit Niko Peleshi zhvilluan një ditë më parë me kryeministrin Edi Rama.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd