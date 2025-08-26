Aksidentohet me vde’kje këmbësorja në Korçë

Korçë, 26 Gusht 2025 – Një ngjarje tragjike ka ndodhur këtë mëngjes në aksin rrugor Korçë–Voskop, ku një grua ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti automobilistik.
Sipas të dhënave të para, viktima ishte duke lëvizur me biçikletë në anë të rrugës, kur u përplas nga një automjet në rrethana që mbeten ende për t’u sqaruar. Menjëherë pas aksidentit, ajo u transportua me urgjencë drejt spitalit rajonal të Korçës, por për fat të keq nuk mundi t’u mbijetojë plagëve të marra.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësive. Drejtuesi i mjetit është shoqëruar nga forcat e rendit për veprime të mëtejshme procedurale.
Autoritetet u bëjnë apel të gjithë përdoruesve të rrugës, veçanërisht në segmentet rurale, të tregojnë kujdes të shtuar dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit, për të shmangur ngjarje të tilla fatale.
Korçë/Informacion paraprak
Rreth orës 20:40, në rrugën e Voskopojës, një automjet me drejtues shtetasin F. H., rreth 73 vjeç, ka përplasur shtetasen A. E., rreth 50 vjeçe, banuese në Korçë, e cila lëvizte me biçikletë. Si pasojë, 50-vjeçarja ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për të përcaktuar rrethanat dhe shkakun e aksidentit.
