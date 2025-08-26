Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vijon zjarri në pyllin e Vlorës, digjen pishat pranë lagunës së Nartës
Transmetuar më 26-08-2025, 20:07

Në pyllin e Pishë-Poros në Vlorë vijon për të dytën ditë radhazi zjarri që po djeg pishat pranë lagunës së Nartës.

Vatrat e zjarrit janë përhapur në një sipërfaqe të madhe pyjore, për shkak të shtrirjes së gjerë që ka kjo zonë.

Tymi i dendur ka mbuluar zonën dhe është përhapur drejt qytetit të Vlorës. Ndërkohë, nga ajri po luftojnë intensivisht dy helikopterë për të shuar zjarret.

