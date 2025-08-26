E rrallë, ekipi i një fshati kualifikohet për në Europa League 2026-27!

ISLANDE – Ata vijnë nga një nga vendet më të largëta në kontinent, duke luajtur në nivelin e dytë deri dy vjet më parë, dhe janë skuadra e parë që kualifikohet për Europa League 2026-27.
Kjo është Vestri IF e Isafjordur, e cila gjatë fundjavës fitoi Kupën e Islandës 2025, e cila u zhvillua më shpejt në verë, për shkak të strukturës së veçantë të kalendarit nordik të futbollit, që garanton kualifikimin evropian, por në një kohë jashtë ritmit me kalendarin normal evropian.
Fitorja përfundimtare kundër Valur, ekipit më të suksesshëm të vendit, përfaqësoi një triumf historik për shumë arsye. Para së gjithash për shkak të historisë së Vestrit, e cila bazohet në skajin më të largët të ishullit: fjordet veriperëndimore, një rajon i prerë nga “Unaza”, rruga që shkon si një unazë rreth vijës bregdetare të ishullit, një pikë referimi kyçe për vendasit dhe turistët.
Isafjordur, kryeqyteti rajonal, një fshat me pak më pak se 3.000 banorë, mund të arrihet me tokë nga Unaza nëpërmjet një rruge degëzuese prej 300 kilometrash, pjesa më e madhe e së cilës është ende e pashtruar.
Një alternativë e mundshme është aeroporti, përveç se ulja në pistën e Isafjordur konsiderohet – shikojeni në YouTube për ta besuar – një nga më të rrezikshmet dhe spektakolaret në botë. Shkurt, duhet të jeni vërtet të motivuar për të jetuar atje, e lëre më për të luajtur futboll.
Nuk është rastësi, që ekipet lokale gjithmonë kanë pasur fat të keq, të paktën derisa u bashkuan në vitin 2016 për të krijuar një klub të vetëm shumësportiv të quajtur Vestri IF. Nga niveli i tretë i futbollit islandez, ekipi Isafjordur u ngjit në vendin e dytë në vitin 2019 dhe më pas, në vitin 2023, zbarkoi në Úrvalsdeild, divizioni i parë, ku, pasi mezi i mbijetuan vitit të parë, aktualisht po gëzojnë një pozicion të fortë në mesin e tabelës në këtë ligë.
Por ishte në Kupën e Islandës që Vestri arriti kryeveprën e saj, duke mposhtur kampionët e Breidablik në raundin e 16-tave dhe duke jetuar ëndrrën e saj deri në aktin e fundit, e cila u zgjidh nga një gjuajtje e mrekullueshme nga jashtë zonës nga 24-vjeçari danez Jeppe Pedersen, një ish-lojtar në Superligën daneze me Aalborg dhe një nga shumë të huajt në skuadrën e Daniel Osafo-Badu.
Londinezi 38-vjeçar me origjinë ganeze studioi në universitet dhe luajti në ligat amatore angleze përpara se të niste një aventurë islandeze në moshën 23 vjeç, duke gjetur një karrierë gjysmë-profesionale dhe, mbi të gjitha, mundësinë për të krijuar një familje.
Emri në kopertinë, megjithatë, është një tjetër: Arnor Borg Gudjohnsen, një mbiemër që bën histori në futbollin islandez. Mesfushori 25-vjeçar është djali i ish-sulmuesit të Chelseat dhe Barcelonës, si dhe nipi i një lojtari të talentuar dhe vëllai i tre lojtarëve profesionistë që luajnë në të gjithë Evropën. Nga të katër, ai ka pasur karrierën më pak të suksesshme deri më tani, por fitorja e Kupës i hap dyert drejt Evropës atij dhe shokëve të tij të ekipit.
Një nga vendet më të largëta në kontinent po përgatitet për një vit pritjeje, duke pritur një debutim në raundet paraprake të Europa League që është i destinuar të hyjë në histori.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd