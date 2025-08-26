Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kryeministri Rama i dërgon personalisht pasaportën shqiptare yllit të Kosovës
Transmetuar më 26-08-2025, 18:35

TIRANE – Edon Zhegrova duket tashmë më afër se kurrë Juventusit, e cila erdhi edhe me një ndihmë të vogël nga kryeministri Edi Rama.

Ky i fundit i dërgoi yllit të përfaqësueses së Kosovës pasaportën shqiptare, gjë të cilën vetë Zhegrova e shpërndau në rrjetet sociale, duke e falënderuar dhe duke shkruar: “Krenar që jam shqiptar”.

Me anë të këtij veprimi, Zhegrova tani ka mundësinë të transferohet pa probleme drejt “Zonjës së Vjetër”, pasi Shqipëria nuk futet te vendet që bëjnë pjesë jashtë BE-së për Serie A dhe për këtë arsye Juventusi nuk ka pse të lirojë vend për lojtarët që vijnë jashtë vendeve të BE-së.

Tashmë negociatat pritet të rifillojnë sërish, me yllin e Kosovës që është gati të largohet nga Lille këtë verë dhe të nisë një aventurë të re te gjigantët e futbollit Europian.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

