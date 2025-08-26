Lamine Yamal dhe Nicki Nicole nuk fshihen më, këngëtarja argjentinase mbush 25 vjeç!

SPANJE – Nicki Nicole është me fat. Këngëtarja dhe kompozitorja argjentinase mbushi 25 vjeç këtë të hënë, më 25 gusht, dhe e festoi këtë e rrethuar nga miqtë e saj më të ngushtë.
Siç pritej, duke qenë një nga yjet më të mëdhenj në skenën muzikore aktuale, me më shumë se 22 milionë ndjekës në Instagram, vajza e re mori edhe një fluks urimesh në rrjetet sociale.
Ajo që askush nuk e priste ishte që një nga ato urime do të vinte nga futbollisti Lamine Yamal, i cili ndau një foto romantike të të dyve në story-t e tij, të shoqëruar me emoji të një torte dhe një zemër. Imazhi erdhi pas ditësh spekulimesh rreth marrëdhënies së tyre.
Fjalët e Nicki Nicole për ditëlindjen e saj
Më vonë, Nicki i surprizoi të gjithë me një postim të ri që e shoqëroi me një mesazh kuptimplotë, kushtuar vetes. "Gëzuar ditëlindjen. Thonë se yjet lindin nga kaosi dhe se ekziston një art për të mos u përshtatur dhe për të mos u dridhur nga vetmia. Çdo gjë që më theu zemrën më ka sqaruar vizionin dhe po, ka jetë pas dhimbjes", fillon postimi i artistes.
"Jam në një fazë krijuese që po më merr deri në frymën time të fundit; është e butë por serioze, është mizore por e sinqertë. Kishte kaq shumë tinguj që më prisnin dhe mendova se duhej të nxitoja të publikoja albume dhe këngë. Një turbullirë presioni dhe frike, pothuajse harrova sa e bukur është të kompozosh nga zemra, pothuajse, pothuajse, saqë i marr seriozisht komentet e njerëzve që nuk më njohin", zbulon gjithashtu ajo.
"Sot është ditëlindja ime. Më duheshin 25 vjet për të kuptuar se jeta ime është e imja dhe se koha ime është e imja. Më duheshin 25 vjet për të kuptuar se çdo person ka rrugën dhe luftën e vet të brendshme.
Unë vazhdoj të mësoj, dhe ndërsa mësoj, shoqëroj njerëzit që dua, dhe më pëlqejnë shumë njerëzit që më ndjekin dhe më shoqërojnë përmes muzikës sime", shkruan Nicole, përpara se të falënderojë të gjithë për mesazhet dhe të njoftojë se po përgatit një projekt të ri muzikor.
Artistja e shoqëron këtë letër të hapur drejtuar vetes me një karusel fotografish. Edhe pse Lamine Yamal nuk shfaqet, ka disa imazhe nga takimi që ata patën për të festuar ditëlindjen e saj.
