U vra nga bashkëshorti në Greqi, sot ceremonia mortore Marjola Nakolecit në Korçë
Transmetuar më 26-08-2025, 13:24

Mëngjesin e së martës, po zhvillohet ceremonia e pritjes për viktimën Marjola Nakoleci, 36 vjeç, e cila u vra nga bashkëshorti i saj rreth katër ditë më parë në Volos të Greqisë.

Trupi i pajetë i saj u soll gjatë pasdites të së hënës dhe do të prehet në varrezat e qytetit të Korçës.

Miq, familjarë dhe të afërm të Marjolës po i japin lamtumirën e fundit, ndodhen në gjendje të rënduar psikologjike dhe kanë ndaluar kategorikisht praninë e mediave në ceremoninë mortore, e cila pritet të fillojë rreth orës 11:00.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

