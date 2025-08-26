U vra nga bashkëshorti në Greqi, sot ceremonia mortore Marjola Nakolecit në Korçë

Mëngjesin e së martës, po zhvillohet ceremonia e pritjes për viktimën Marjola Nakoleci, 36 vjeç, e cila u vra nga bashkëshorti i saj rreth katër ditë më parë në Volos të Greqisë.
Trupi i pajetë i saj u soll gjatë pasdites të së hënës dhe do të prehet në varrezat e qytetit të Korçës.
Miq, familjarë dhe të afërm të Marjolës po i japin lamtumirën e fundit, ndodhen në gjendje të rënduar psikologjike dhe kanë ndaluar kategorikisht praninë e mediave në ceremoninë mortore, e cila pritet të fillojë rreth orës 11:00.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd