Trump paralajmëron se takimi mes Putin dhe Zelenskyt mund të mos ndodhë!

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, pranoi këtë të hënë se nuk mund të garantojë që presidenti rus, Vladimir Putin, dhe ai ukrainas, Volodymyr Zelensky, do të ulen përballë në një samit paqeje, duke paralajmëruar se “do të ketë pasoja” nëse ky takim dështon.
“Nuk e di nëse do të takohen. Ndoshta po, ndoshta jo. Do të shohim çfarë ndodh për një ose dy javë, dhe nëse duhet, do të ndërhyj vetë,” tha Trump nga Zyra Ovale, ku priti presidentin e Koresë së Jugut, Lee Jae-myung.
Vetëm një javë më parë, pas një takimi me Zelensky-n dhe disa liderë evropianë në Washington, Trump kishte lënë të kuptohej se një samit Putin–Zelensky ishte çështje ditësh dhe se do të pasohej nga një takim trepalësh me praninë e tij për të shtyrë përpara një marrëveshje paqeje.
Por Moska nuk ka treguar asnjë gatishmëri. Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, deklaroi të premten se “nuk ka asnjë takim të planifikuar”, duke përsëritur se një bisedim i tillë do të ndodhte vetëm kur Ukraina të hiqte dorë nga aspiratat për NATO, të ndërpriste furnizimet me armë perëndimore dhe të pranonte ndryshime në pushtet në Kiev.
Sipas Trump, arsyeja pse Putin shmang takimin është “sepse nuk shkojnë mirë me njëri-tjetrin”. Ai shtoi se pas dy javësh, nëse takimi nuk zhvillohet, do të përcaktojë se kush është përgjegjës për dështimin.
Ndërkohë, Zelensky ka pranuar publikisht të takohet me Putinin, madje duke hequr kushtin e një armëpushimi paraprak për zhvillimin e bisedimeve. Trump gjithashtu zbuloi se ka folur rishtas me Putinin pas takimit në Shtëpinë e Bardhë, duke përmendur mundësinë e hapjes së bisedimeve për çarmatimin bërthamor me pjesëmarrjen e Kinës.
Takimi i Trump me presidentin e Koresë së Jugut u përqendrua në marrëdhëniet bilaterale, aleancën ushtarake dhe situatën rajonale, ndërsa presidenti amerikan nuk përjashtoi mundësinë e një takimi të ri me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong-un.
