Aksident gjatë natës në ish-Bllok

Transmetuar më 26-08-2025, 08:25
Tiranë- Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në zonën e ish-Bllokut në Tiranë.
Një makinë ka humbur kontrollin dhe për pasojë është përplasur me pemën në tortuar.
Nuk dihet ende nëse ka të lënduar nga aksidenti, dhe shkaqet e tij.
Policia ka kryer veprimet proceduriale.
