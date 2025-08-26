Zjarr gjatë natës në Borovë të Skraparit

Një zjarr ka rënë gjatë natës në Bogovë në Skrapar. Zjarri ka nisur në pjesën e sipërme të luginës dhe është duke e përhapur me shpejtësi, i favorizuar nga era dhe temperaturat e larta.
Në zonë shkuan forcat zjarrëfikëse të Beratit, Poliçanit dhe Skraparit, forca të shumta policie dhe forca ushtarake nga Reparti i Ndërhyrjes së Shpejtë në Poshnje, për lokalizimin e flakëve dhe vënien e zjarrit nën kontrrol.
