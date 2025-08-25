Zjarr në Bogovë të Skraparit/ Era po përhap me shpejtësi flakët

Një zjarr ka rënë mbrëmjen e sotme në Bogovë, në Skrapar.
Zjarri ka nisur në pjesën e sipërme të luginës dhe është duke e përhapur me shpejtësi, i favorizuar nga era.
Drejt zonës janë nisur forcat zjarrfikëse të Beratit, Poliçanit dhe Skraparit, forca të shumta policie dhe forca ushtarake nga Reparti i Ndërhyrjes së Shpejtë në Poshnje.
Aktualisht po punohet për lokalizimin e flakëve dhe vënien e zjarrit nën kontrroll.
