Interi debuton me spektakël, shpartallon Torinon 5-0 në “San Siro

Milano, 25 gusht 2025 – Interi e ka nisur sezonin e ri të Serisë A me një fitore të thellë 5-0 ndaj Torinos, duke dhuruar një debutim ëndrrash për trajnerin Kivu në “San Siro”.
Skuadra zikaltër dominoi nga fillimi deri në fund, duke shfrytëzuar hapësirat e shumta në mbrojtjen torineze dhe gabimet në mesfushë. Torino, ku mungonin shqiptarët Ardian Ismajli (i dëmtuar) dhe Kristjan Asllani (ende në pritje të plotësimit të dokumentacionit për transferimin), u dorëzua pa kushte.
Bastoni dhe Thuram shënuan në pjesën e parë, ndërsa në fraksionin e dytë Lautaro Martinez, sërish Thuram dhe Boni vulosën fitoren me shifra tenistike 5-0.
Ky rezultat e vendos menjëherë Interin mes pretendentëve kryesorë për titull, ndërsa Torino do të duhet të reflektojë shpejt për të shmangur përsëritjen e një paraqitjeje të tillë zhgënjyese.
