Interi debuton me spektakël, shpartallon Torinon 5-0 në “San Siro
Transmetuar më 25-08-2025, 23:01

Milano, 25 gusht 2025 – Interi e ka nisur sezonin e ri të Serisë A me një fitore të thellë 5-0 ndaj Torinos, duke dhuruar një debutim ëndrrash për trajnerin Kivu në “San Siro”.

Skuadra zikaltër dominoi nga fillimi deri në fund, duke shfrytëzuar hapësirat e shumta në mbrojtjen torineze dhe gabimet në mesfushë. Torino, ku mungonin shqiptarët Ardian Ismajli (i dëmtuar) dhe Kristjan Asllani (ende në pritje të plotësimit të dokumentacionit për transferimin), u dorëzua pa kushte.

Bastoni dhe Thuram shënuan në pjesën e parë, ndërsa në fraksionin e dytë Lautaro Martinez, sërish Thuram dhe Boni vulosën fitoren me shifra tenistike 5-0.

Ky rezultat e vendos menjëherë Interin mes pretendentëve kryesorë për titull, ndërsa Torino do të duhet të reflektojë shpejt për të shmangur përsëritjen e një paraqitjeje të tillë zhgënjyese.

Goli i Boni (VIDEO)

Goli i dytë i Turam (VIDEO)

Goli i Lautaro Martinez (VIDEO)

Goli i Turam (VIDEO)

Goli i Bastoni (VIDEO)

