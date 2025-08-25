Fox: Ja 3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorizuara të kësaj të marte, 26 gusht 2025

Kjo e martë sjell përplasje të forta energjish: disa shenja marrin mbështetje të dukshme nga yjet dhe ndihen më të fuqizuara për të ndërmarrë hapa të mëdhenj, ndërsa të tjera duhet të tregojnë më shumë kujdes në komunikim, vendime dhe marrëdhënie.
Më poshtë janë shenjat që përfitojnë më shumë dhe ato që hasin pengesa.
✅ 3 Shenjat më me fat
♌ Luani
Kjo e martë ndriçon rrugën tënde. Karizma dhe energjia që rrezaton të japin përparësi në punë dhe hapin dyer të reja. Në dashuri, një surprizë e këndshme ose një gjest vlerësimi do të të japë siguri dhe kënaqësi. Mundësi për sukses dhe konsolidim të reputacionit.
♑ Bricjapi
Yjet të japin forcë për të përfunduar me sukses detyrimet që ke marrë përsipër. Në punë, përpjekjet e tua më në fund shihen dhe vlerësohen. Në dashuri, stabiliteti rikthehet dhe krijon bazë për plane të reja në çift. Çdo hap i matur sot është një garanci për të ardhmen.
♓ Peshqit
Kjo e martë të vendos në një dimension më të butë e romantik. Intuita jote të ndihmon të gjesh zgjidhje për sfida në punë dhe të kuptosh më mirë njerëzit përreth. Në dashuri, një gjest i ëmbël do të ngrohë atmosferën. Frymëzim dhe kreativitet në kulm.
⚠️ 3 Shenjat më pak të favorizuara
♈ Dashi
Energjia shpërthyese e kësaj të marte mund të të vërë në vështirësi. Një situatë e papritur në punë kërkon qetësi dhe gjakftohtësi. Në dashuri, dëshira për pavarësi mund të krijojë tensione. Impulsiviteti sot është armiku yt kryesor: mos u nxit në vendime të menjëhershme.
♊ Binjakët
Mendja jote është aktive, por rrezikon të shpërhapet. Në punë, detajet mund të anashkalohen dhe të krijojnë vonesa. Në dashuri, kërkesa për lehtësi dhe lojëra mund të shkaktojë pakënaqësi te partneri. Kjo e martë kërkon organizim dhe më shumë përqendrim.
♒ Ujori
Idetë janë të shumta, por jo gjithmonë praktike. Kujdes me financat dhe dokumentet: një harresë e vogël sot mund të kthehet në telash. Në dashuri, dëshira për hapësirë personale mund të përplaset me pritshmëritë e partnerit. Kërko ekuilibrin dhe mos e tepro me kokëfortësinë. /noa.al
