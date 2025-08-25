Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Vorë. Përplaset nga makina, humb jetën këmbësori. Emri
Transmetuar më 25-08-2025, 22:06

Vorë, 25 gusht 2025 – Një aksident me pasojë vdekjen e një këmbësori ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të hëne në dalje të Vorës.

Sipas policisë, automjeti i drejtuar nga 53-vjeçari Jani Tanushi ka përplasur këmbësorin 66-vjeçar Kujtim Luka, i cili ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

"Vorë/Informacion paraprak. Me datë 25.08.2025, rreth orës 20:30, në dalje të Vorës, automjeti me drejtues shtetasin J. T., rreth 53 vjeç, ka përplasur këmbësorin shtetasin K. L., rreth 66 vjeç, i cili për pasojë ka humbur jetën.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të metejshme. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit," thuhet në njoftimin e policisë.

