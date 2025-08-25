Helikopteri që fikte zjarre bie në liqen

Një incident ndodhi të diel në Liqenin Rosporden të Francës, ku një helikopter tip Morane 29 u rrëzua gjatë një misioni për shuarjen e një zjarri.
Sipas pamjeve të siguruara nga vendngjarja, helikopteri po kryente një manovër për të mbushur një kovë me ujë nga liqeni, kur piloti humbi kontrollin mbi mjetin fluturues.
Helikopteri filloi të rrotullohej në mënyrë të pakontrolluar dhe brenda pak sekondash u përplas me forcë në ujë, duke u shpërbërë në copa.
Autoritetet lokale kanë nisur një hetim për të zbardhur shkaqet e aksidentit.
Footage shows a helicopter crash in Bretagne, France, shows that both individuals on board survived. The H125 Écureuil, operated by local firefighters, crashed while attempting to refill a water bucket in Rosporden. pic.twitter.com/d2P8FDkbZV
— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) August 25, 2025
