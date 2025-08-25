Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Djali 13-vjeçar tentoi të shpëtonte nënën. Iu hodh në qafë babait për ta ndaluar
Transmetuar më 25-08-2025, 19:42

GREQI- Detaje të reja janë zbardhur nga vrasja e 36-vjeçares shqiptare, Marjola Nakoleci. Mësohet se fëmijët e saj të mitur ndonesë të pafuqishëm kundrejt babai të tyre kanë tentuar të shpëtojnë nënën nga duart e 40-vjeçarit. Mësohet se djali 13-vjeçar i familjes u përpoq të ndalonte babain që të mos i vriste nënën.

36-vjeçarja teska tentoi të largohej duke dalë nga pallati ku jetonin por 40-vjeçari e kapi dhe e goditi duke e vrarë. Djali i tyre mësohet se iu hodh në qafë babait dhe e tërhiqte për të mos e lejuar ta godiste me thikë.

Tentativa e të riut nuk pati sukses pasi babai i tij ishte më i fortë fizikisht dhe arriti të godiste bashkëshorten për vdekje dhe më pas u arratis. Edhe vajza u përpoq të ndihmonte nënën por nuk ia doli dhe pa me sytë e saj një masakër të rëndë që nuk do ta harrojë kurrë që u shkaktua nga vetë babai i saj.

Sipas saj debatet e mëparshme nuk kanë qenë kaq të mëdha sa ndodhi ditën fatale. Ajo u shpreh se babai i saj kishte nisur punë dhe ishte qetësuar. Ditën e ngjarjes çifti debatuan dhe sipas vajzës 36-vjeçarja i tha bashkëshortit që të ndahen.

Vajza shtoi se babai i saj veproi shpejt dhe e goditi me thikë 36-vjeçaren. Nëna sipas saj po bërtiste ndërsa ai e kapi nga flokët dhe e hodhi në tokë. Ajo shtoi se gjithçka ndodhi papritur dhe në sy të saj.

