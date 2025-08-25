Rama rikthehet në kryeministri pas pushimevenë jug! Nisin përgatitjet për përbërjen e kabinetit të ri qeveritar?

TIRANË- Kryeministri Edi Rama është rikthyer paraditen e sotme në zyrën e tij në kryeministri, pas tre javësh pushimi në vilën qeveritare në Dhërmi.
Kreu i qeverisë është fotografuar duke hyre në ambientet e godinës së kryeministrisë, i veshur sportiv dhe me rroba të zeza. Sipas raportimeve, paraditen e sotme Rama ka zhvilluar një mbledhje me disa ministra dhe deputetë socialistë.
Pritet që brenda pak ditësh të prezantohet përbërja e kabinetit të ri qeveritar, ndërsa në ditët e ardhshme Partia Socialiste do të mbledhë Asamblenë Kombëtare.
