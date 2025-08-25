Familja, miqtë dhe kolegët i japin sot lamtumirën e fundit gazetarit Artur Zheji

Tiranë- Familja, miqtë dhe kolegët i japin sot lamtumirën e fundit gazetarit dhe analistit të njohur, Artur Zheji. Homazhet për ndërimin e kujtimit të tij po mbahen në ambientet e Universitetit të Arteve të Bukura. Politikanë, aktorë dhe figura të njohura janë parë duke bërë homazhe, për gazetarin që më 29 gusht do të festonte ditëlindjen e 64-t.
Gazetari ishte duke drekuar në një restorant në rrugën ‘Butrinti’, bashkë me bashkëshorten dhe djalin, kur papritur ka pësuar një arrest kardiak. Sipas njoftimit të Policisë, familjarët kishin telefonuar urgjencën për ndihmë, por pavarësisht ndërhyrjes, ai nuk ka mundur të mbijetojë.
Artur Zheji i lindur më 29 gusht 1961 ishte gazetar, publicist dhe analist shqiptar. I biri i euriditit të njohur shqiptar Petro Zhejit dhe aktores së njohur shqiptare Besa Imamit, Zheji la pas një boshllëk të madh në gazetarinë shqiptare.
