Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
“Nga Amantia drejt Olimpit’ në Ditën Olimpike të Amantias
Transmetuar më 25-08-2025, 12:08

“Nga Amantia drejt Olimpit’, titullohej veprimtaria historike, kuturore dhe sportive, organizuar të shtunën me iniciativë të Presidentit të KOKSH Fidel Ylli, Komitetit Olimpik Shqiptar dhe Akademisë Olimpike organizuar në Ditën Olimpike të Amantias.

Me pjesëmarrjen e shumë sportistëve dhe fëmijëve, që zhvilluan gara të ndryshme sportive, në qytezën e vjetër të Amatias.

Përreth stadiumit të Amantias, një pasuri e trashëgimisë historike dhe sportive, u zhvilluan aktivitete sportive në disiplina si Atletika, Gjimnastika, Judo, Taekwondo, Boks, Ping Pong, Hark, Volejboll, Mundje, Peshëngritje, Shah, Rally, si dhe aktiviete për fëmijë, duke veshur këtë ditë me ngjyrat Olimpike.

Të pranishëm në veprimtari ishin Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj, Presidenti i KOKSH Fidel Ylli dhe Kryetari i “Vajzë Fest” Sokol Sadushi, të cilët përshëndetën pjesëmarrësit e këtij aktiviteteti.

Si një prej qendrave të lindjes së qytetërimit modern, që daton prej shekullit të III p.e.s, Amantia është një dëshmi e gjallë e një historie të pasur, me tradita kulturore, historike dhe sportive.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...