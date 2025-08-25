Paolo Fox: 3 shenjat më me fat dhe më pak me fat të ditës – e hënë 25 gusht 2025

Qielli i kësaj të hëne sjell një kthesë të rëndësishme: Venusi nis një tranzit të ri që hap dyer për dashurinë dhe marrëdhëniet, ndërsa Jupiteri vazhdon të japë mbështetje për ata që duan të ndërmarrin hapa të guximshëm.
Megjithatë, jo të gjitha shenjat e ndjejnë këtë frymëmarrje të re në mënyrë të barabartë. Disa shohin sot një ditë të artë për projekte, ndjenja dhe vendime të qarta, ndërsa të tjerët përballen ende me tensione, vonesa dhe pasiguri që kërkojnë më shumë maturi.
Më poshtë janë 3 shenjat që përfitojnë më shumë dhe 3 që duhet të tregojnë kujdes sot.
🌟 Shenjat më me fat
♊ Binjakët
Venusi rikthehet si aleat i madh dhe energjia jote rritet ndjeshëm. Sot është dita e duhur për dashuri: kush ka një lidhje mund ta forcojë, ndërsa beqarët gjejnë terren për emocione të veçanta. Mund të lindin plane të rëndësishme për jetën në çift, madje edhe për martesë apo prindëri. Edhe projektet kreative marrin hov. Shijo këtë fazë, sepse gjithçka që nis tani ka mundësi të japë fryte të qëndrueshme.
♋ Gaforrja
Me Jupiterin në shenjë, je i mbrojtur dhe i favorizuar. Marrëdhëniet familjare dhe personale forcohen, ndërsa në punë dhe në projekte të reja sheh përpara mundësi konkrete. Energjia e brendshme të bën të shmangësh nostalgjitë e panevojshme dhe të fokusohesh në të ardhmen. Çdo vendim që merr sot ka forcën të hapë rrugë të reja dhe më të qëndrueshme.
♎ Peshorja
Sot ndjen një siguri të brendshme që të ka munguar prej javësh. Venusi i favorshëm sjell rikuperim emocional dhe hap rrugën për një shtator të mbushur me zhvillime pozitive. Në dashuri, ke mundësi të afrohesh më shumë me partnerin ose të njohësh dikë që të jep stabilitet. Në punë, idetë e tua marrin formë dhe mund të sjellin vlerësim nga të tjerët.
⚠️ Shenjat më pak me fat
♉ Demi
Energjia e përgjithshme nuk mungon, por dashuria sjell pasiguri. Mund të lindin dyshime, xhelozi apo mosmarrëveshje me partnerin, veçanërisht nëse kërkon përgjigje të menjëhershme. Në anën financiare, disa shqetësime të fillimit të muajit të rëndojnë ende. Kujdes që këto preokupime të mos derdhen në marrëdhënie dhe të mos krijojnë tensione të panevojshme.
♒ Ujori
Mercuri në kundërshtim të ka lodhur dhe të ka lënë prapa në çështje financiare dhe burokratike. Sot është dita për të kontrolluar llogaritë, dokumentet dhe për të shmangur gabime apo vonesa. Në dashuri, Venusi sjell një klimë të tendosur në çift, duke nxjerrë në pah një pakënaqësi të fshehur. Është koha për të folur hapur, përndryshe distancat emocionale do të thellohen.
♓ Peshqit
Edhe pse Jupiteri të jep forcë, dita mbetet e ngarkuar. Pas tensioneve të fundit, sot mund të ndihesh i lodhur apo i shqetësuar nga polemika të vogla që vetë i ke nxitur për të testuar të tjerët. Në mbrëmje, opozita e Diellit dhe Hënës sjell pak stres dhe vështirësi për të pushuar. Kujdes me fjalët në dashuri: mund të lëndosh pa dashje.
👉 Sot yjet na mësojnë se siguria dhe qartësia vijnë duke pranuar dobësitë dhe duke ecur përpara me vendosmëri. Disa shenja hapin një kapitull të ri, ndërsa të tjerët kanë nevojë të frenojnë nxitimin dhe të tregojnë durim. /noa.al
