Shënohen 6 të vdekur dhe dhjetëra të plagosur nga bombardimet izraelite në Jemen

IZRAEL- Të paktën gjashtë persona u vranë dhe 86 të tjerë u plagosën të dielën në sulmet ajrore izraelite ndaj objekteve jemenase të kontrolluara nga lëvizja Houthi, një javë pas sulmeve të ngjashme në kryeqytetin Sanaa, sipas zyrtarëve të grupit të mbështetur nga Irani.
Houthi-t, të cilët pretendojnë se po veprojnë në solidaritet me palestinezët në Gaza, ku po zhvillohet lufta midis ushtrisë izraelite dhe Hamasit, shpesh lëshojnë sulme me raketa dhe dronë në territorin izraelit. Shumica e këtyre sulmeve interceptohen.
Pas sulmeve të djeshme, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi edhe një herë se regjimi terrorist Houthi do të paguajë shtrenjtë për sulmet e tij ndaj Shtetit të Izraelit dhe lëvizja kërcënoi të "hakmerret" për sulmin.
Sipas televizionit Al-Masirah, sulmet izraelite shënjestruan një objekt depozitimi karburanti, dy termocentrale – njëri prej të cilëve ishte shënjestruar tashmë një javë më parë – dhe një instalim të forcës së sigurisë pranë një pallati presidencial në duart e Houthi-ve.
"Kushdo që na sulmon – ne do të hakmerremi. Kushdo që planifikon të na sulmojë – ne do të sulmojmë. I gjithë rajoni e kupton forcën dhe vendosmërinë e Shtetit të Izraelit", tha Netanyahu, sipas një deklarate nga zyra e tij.
"Ne nuk do ta braktisim luftën kundër planit amerikano-sionist dhe do të vazhdojmë përshkallëzimin derisa të përfundojë sulmi dhe të hiqet bllokada (izraelite) në Rripin e Gazës", kundërshtoi zyra politike e Huthëve në një deklaratë.
Të premten në mbrëmje, Huthët qëlluan një raketë në drejtim të Izraelit, i cili është rreth 1,800 kilometra larg sektorëve jemenas që ata kontrollojnë. Autoritetet izraelite raportuan se "ndoshta u shpërbë gjatë fluturimit". Sipas mediave të huaja, kjo raketë ishte për herë të parë e pajisur me një kokë luftarake me municione thërrmuese.
Përveç sulmeve ndaj Izraelit, Huthët rifilluan në korrik, pas një pauze prej disa muajsh, duke synuar anijet pranë brigjeve të Jemenit që ata thonë se janë të lidhura me shtetin hebre. Në maj, ata arritën një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara pas muajsh bombardimesh amerikane në Jemen, por më vonë sqaruan se kjo nuk e shqetësonte Izraelin.
Huthitët, të cilët kontrollojnë pothuajse të gjithë Jemenin verior dhe kanë qenë në luftë me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht që nga viti 2014, janë pjesë e të ashtuquajturit "bosht i rezistencës" në Izrael dhe Shtetet e Bashkuara, një aleancë e lirshme e afërt me Iranin që përfshin gjithashtu grupe të tilla si Hezbollahu i Libanit dhe Hamasi palestinez.
"Izraeli duhet ta dijë se nuk do t’i braktisim vëllezërit tanë në Gaza, pavarësisht sakrificave që kërkohen", tha dje Abdel Qader al-Mourtada, një anëtar i lartë i lëvizjes, nëpërmjet X.
Izraeli ka kryer vazhdimisht bombardime hakmarrëse, kryesisht nga ajri, në zonat e kontrolluara nga Huthitë, duke goditur vazhdimisht portet në pjesën perëndimore të vendit dhe aeroportin në Sanaa.
