Këto janë dy motrat që humbën jetën në aksident në aksin Delvinë- Sarandë. Njëra ishte studente mjekësie
Transmetuar më 24-08-2025, 22:45

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Delvinë-Sarandë, ku dy makina janë përplasur me njëra-tjetrën.

Si pasojë kanë humbur jetën dy motrat Elvisa Dhimaku, 22-vjeçe, e cila ka qenë drejtuese e një prej mjeteve dhe 20-vjeçarja Rozina Dhimaku, 20-vjeçe, pasagjere. Kjo e fundit mësohet se ishte edhe studente mjekësie.

E plagosur ka mbetur pasagjerja Antonela Zhupa, 24-vjeçe, e cila është transportuar drejt spitalit të Sarandës në gjendje të rëndë. Ajo ndodhej në makinë me dy motrat Dhimaku.

