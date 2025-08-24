Këto janë dy motrat që humbën jetën në aksident në aksin Delvinë- Sarandë. Njëra ishte studente mjekësie

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Delvinë-Sarandë, ku dy makina janë përplasur me njëra-tjetrën.
Si pasojë kanë humbur jetën dy motrat Elvisa Dhimaku, 22-vjeçe, e cila ka qenë drejtuese e një prej mjeteve dhe 20-vjeçarja Rozina Dhimaku, 20-vjeçe, pasagjere. Kjo e fundit mësohet se ishte edhe studente mjekësie.
E plagosur ka mbetur pasagjerja Antonela Zhupa, 24-vjeçe, e cila është transportuar drejt spitalit të Sarandës në gjendje të rëndë. Ajo ndodhej në makinë me dy motrat Dhimaku.
