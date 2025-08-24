Dy motra, 20 dhe 22-vjeçe, viktima të aksidentit në Delvinë. Në gjendje kritike shoqja e tyre. Emrat

Policia ka dhënë informacion për aksientin e rëndë të ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Delvinë-Sarandë, ku humbën jetën dy motrat nga fshati Kopaçez i Delvinës.
Ato janë Ela Dhimaku, 22 vjeçe, dhe pasagjerja, motra e saj Rezi Dhimaku, 20 vjeçe, të cilat ndodheshin në makinën tip "Lancia" kur dyshohet se janë përplasur "kokë më kokë" nga një 23-vjeçar me "Audi".
E plagosur ka mbetur edhe një vajzë tjetër që ndodhej në makinë me dy viktimat, shtetasja Antonela Zhupa, 24 vjeçe, e cila është transportuar në spitalin e Sarandës.
Delvinë/Informacion paraprak nga policia:
Sot, rreth orës 20:15, në aksin rrugor Delvinë-Sarandë, shtetasi K. N., 23 vjeç, duke drejtuar automjetin tip “Audi”, është përplasur me automjetin tip “Lancia”, me drejtuese shtetasen E. Dh.
Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën drejtuesja e automjetit “Lancia”, shtetasja E. Dh., 22 vjeçe, së bashku me pasagjeren shtetasen R. Dh., 20 vjeçe, ndërsa pasagjerja tjetër në këtë automjet, shtetasja A. Zh., 24 vjeçe, ka mbetur e dëmtuar dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
