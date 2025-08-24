Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dy motra, 20 dhe 22-vjeçe, viktima të aksidentit në Delvinë. Në gjendje kritike shoqja e tyre. Emrat
Transmetuar më 24-08-2025, 22:01

Policia ka dhënë informacion për aksientin e rëndë të ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Delvinë-Sarandë, ku humbën jetën dy motrat nga fshati Kopaçez i Delvinës.

Ato janë Ela Dhimaku, 22 vjeçe, dhe pasagjerja, motra e saj Rezi Dhimaku, 20 vjeçe, të cilat ndodheshin në makinën tip "Lancia" kur dyshohet se janë përplasur "kokë më kokë" nga një 23-vjeçar me "Audi".

E plagosur ka mbetur edhe një vajzë tjetër që ndodhej në makinë me dy viktimat, shtetasja Antonela Zhupa, 24 vjeçe, e cila është transportuar në spitalin e Sarandës.

Delvinë/Informacion paraprak nga policia:

Sot, rreth orës 20:15, në aksin rrugor Delvinë-Sarandë, shtetasi K. N., 23 vjeç, duke drejtuar automjetin tip “Audi”, është përplasur me automjetin tip “Lancia”, me drejtuese shtetasen E. Dh.

Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën drejtuesja e automjetit “Lancia”, shtetasja E. Dh., 22 vjeçe, së bashku me pasagjeren shtetasen R. Dh., 20 vjeçe, ndërsa pasagjerja tjetër në këtë automjet, shtetasja A. Zh., 24 vjeçe, ka mbetur e dëmtuar dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...