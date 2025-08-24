Aksident në aksin Lushnje–Berat, motori goditet nga makina, babë e bijë në gjendje kritike

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në rrugën nacionale Fier-Shegan – Berat, në afërsi të fshatit Çukas. Një automjet tip “Benz” ka përplasur nga pas një motoçikletë në të cilën po udhëtonin babë e bijë, Fatmir e Nexhmije Hoxha që po lëviznin në drejtim të fshatit Thanë.
Të dy të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës, ku ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore dhe janë nën kujdesin intensiv të mjekëve.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Shoferi i automjetit është shoqëruar nga autoritetet për t’u marrë në pyetje. Shkaqet e sakta të aksidentit mbeten ende të paqarta.
