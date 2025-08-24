Dy të vdekur dhe një në gjendje kritike! Aksident tragjik në aksin Sarandë-Delvinë

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Sarandë – Delvinë, ku raportohet se dy persona kanë mbetur të vdekur dhe një tjetër i plagosur.
Aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur “Pularia”. Forca të shumta policie, ambulanca dhe zjarrfikëse ndodhen në vendin e ngjarjes.
I plagosuri është transportuar drejt spitalit të Sarandës në gjendje të rëndë. Ende nuk dihen rrethanat e aksidentit.
