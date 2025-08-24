Ekspert në hapjen e dyerve dhe vjedhjen e vilave, arrestohet pas 8 muajsh arrati shqiptari në Spanjë

SPANJË- Pas arrestimit nga autoritetet spanjolle, 36-vjeçari shqiptar është estraduar drejt Italisë. Mësohet se shqiptari ishte arrestuar pak ditë më parë në Spanjë dhe tashmë ndodhet në paraburgim në Milano pasi do të vuajë dënimin për veprat që ka kryer në vendin fqinj.
Ai mësohet se kryente vjedhje të banesave dhe vilave së bashku me një grup personash. Në dhjetor te 2024 mësohet se autoritetet italiane arritën të arrestonin dy shqiptar të cilët akuzohen për të njëjtat akuza si 36-vjeçari. Hetimet ndaj bandës nisi pasi u pikas një makine me fuqi të lartë e cila ishte e vjedhur dhe përdorej për transportimin e "skifterëve". Mësohet se ky grup ka kryer 12 vjedhje vetëm në nëntor 2024.
Ata vepronin me plane të qarta që nga përcaktimi i banesës që do vidhej te ndarja e punëve të secilit anëtar të grupit. Mësohet se një nga aftësinë e tyre ishte hapja e dyerve duke përdorur çelësa të ndryshuar. Pas arrestimit të dy shqiptarëve të parë nisi puna për kapjen e të dyshuarit të tretë. Ai arriti të arratisej por jo për shumë gjatë. Pas 8 muajsh arrati edhe ai u prangos në Spanjë.
