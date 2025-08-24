‘Më thyen zemrën!’ Shkollat në Belo Horizonte refuzojnë vajzën autike të portierit

BRAZIL – Portieri brazilian Cássio, i cili u largua nga Corinthians për në Cruzeiro sezonin e kaluar, postoi një mesazh në rrjetet sociale duke përshkruar vështirësitë që ka hasur në Belo Horizonte për regjistrimin e vajzës së tij 7-vjeçare në shkollë.
Maria Luiza është diagnostikuar me çrregullim të spektrit autik dhe shkollat e qytetit, sipas lojtarit, refuzojnë ta pranojnë vajzën e tij, ose profesionistin që e ka trajtuar atë që kur ishte 2 vjeç.
"Kam provuar ta regjistroj vajzën time në shkolla të ndryshme, por përgjigjja është pothuajse gjithmonë e njëjtë: ata nuk e pranojnë atë", shkroi portieri 38-vjeçar në Instagram. "Gjëja më e trishtueshme është ta dëgjosh këtë nga shkolla që e paraqesin veten si ‘gjithëpërfshirëse’, që thonë se pranojnë të gjitha llojet e fëmijëve. Realiteti, megjithatë, është mjaft i ndryshëm."
Maria Luiza është kujdesur që kur ishte dy vjeç nga një profesionist, i cili gjithashtu u transferua në Belo Horizonte kur Cássio dhe familja e tij u larguan nga São Paulo. Në atë kohë, Cruzeiro e ndihmoi lojtarin të gjente një shkollë për fëmijën, por shumica e shkollave nuk e miratojnë shoqërimin e vajzës nga ky profesionist në mjedisin shkollor. Cássio shpjegon se si ai, ashtu edhe gruaja e tij, përpiqen të arsyetojnë me të dhe të demonstrojnë rëndësinë e kësaj ndihme, por "përgjigja është gjithmonë negative".
"Nëse nuk do të ishte për një shkollë të vetme që e pranonte vajzën time, Maria thjesht nuk do të kishte qenë në gjendje të studionte në Belo Horizonte. Si baba, të shohësh vajzën tënde të refuzuar vetëm sepse është autike është zemërthyese. Përfshirja nuk është thjesht një fjalë e bukur në reklama; është një qëndrim. Dhe ne jemi ende shumë larg përjetimit të vërtetë të kësaj," shtoi ai.
