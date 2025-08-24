Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
I riu lushnjar, vepra të turpshme me vajza të mitura. Kapet në flagrancë. Emri
Transmetuar më 24-08-2025, 13:30

Në Lushnjë u arrestua për vepra të turpshme dhe pornografi shtetasi Qerim Kasapi

Lushnjë – Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Lushnjë, pas denoncimit të bërë nga emisioni "Piranjat", se një shtetas 26-vjeçar kishte komunikime me përmbajtje pornografike, në rrjetet sociale, me shtetase të mitura, arrestuan në flagrancë për veprat penale "Vepra të turpshme" dhe "Pornografia", shtetasin Q. K., 26 vjeç, banues në Karbunarë.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme procedurale.

Drejtoria Vendore e Policisë Fier falënderon mediat dhe qytetarët që denoncojnë raste të tilla dhe i fton sërish ata që të denoncojnë çdo rast paligjshmërie në numrin 112 duke iu garantuar anonimat të plotë dhe reagim të menjëhershëm e të paanshëm.

