Paolo Fox: Shenjat më me fat për të dielën 24 gusht 2025

Sipas Paolo Fox, qielli i datës 24 gusht 2025 sjell ndikime të forta sidomos nga Venusi, Dielli dhe Hëna.
Për disa shenja hapen horizonte të reja me mundësi të arta në punë dhe dashuri, ndërsa për të tjerat dita sjell tensione dhe prova që kërkojnë durim.
Ja cilat shenja dallohen sot:
⭐ 3 shenjat më me fat sot
🦁 Luani
Luani sot ndodhet në qendër të vëmendjes. Qielli është i mbushur me energji të forta që të shtyjnë të kërkosh më shumë nga vetja dhe nga të tjerët. Mërkuri në shenjën tënde sjell ide të qarta, Saturni të jep stabilitet, ndërsa nga nesër edhe Venusi futet në krahun tënd, duke të dhënë një “armë sekrete” në dashuri. Sot është dita për të bërë hapa të guximshëm: nëse ke një projekt për ta prezantuar ose një nismë për ta nisur, mos e shtyj më. Ka gjasa të marrësh miratim apo mbështetje nga njerëzit që deri dje ishin të ftohtë. E vetmja pengesë është lodhja fizike – ke bërë shumë gjatë këtyre javëve dhe trupi kërkon pushim. Kujdes të mos e teproni me angazhime, përndryshe edhe energjia pozitive mund të zbehet. Në dashuri, ajri është i ngrohtë dhe plot pritshmëri: për beqarët priten njohje që ndezin fantazinë, ndërsa çiftet mund të flasin më seriozisht për planet e përbashkëta.
♉ Demi
Demi sot përfiton nga një qiell që i jep forcë, vendosmëri dhe qetësi të brendshme. Dielli dhe Hëna në harmoni të ndihmojnë të ndërtosh ekuilibër mes punës dhe jetës personale. Ke më shumë besim në aftësitë e tua dhe kjo reflektohet edhe në marrëdhëniet me të tjerët: shefat, kolegët apo partnerët e biznesit të shohin si njeri që mund të mbështeten. Mund të lindin propozime të reja, kontrata apo projekte që ishin pezull rikthehen në tavolinë. Kujdes, megjithatë, me kokëfortësinë tënde: nëse nuk pranon kompromiset, rrezikon të humbasësh një mundësi që mund të të sjellë shumë përfitime. Në dashuri, nga nesër Venusi futet në një pozicion më të ndërlikuar, prandaj sot shfrytëzoje qetësinë për të sqaruar çdo mosmarrëveshje me partnerin. Beqarët ndihen tërheqës dhe të dëshiruar, por duhet të jenë të kujdesshëm që të mos ndjekin persona që nuk u japin siguri.
♊ Binjakët
Binjakët sot hyjnë në një fazë të re që i bën të ndihen më të gjallë, më krijues dhe plot ide. Venusi po hyn në një tranzit shumë të rëndësishëm, i cili të ndihmon të nxjerrësh në pah talentet e tua dhe të gjesh rrugë të reja për sukses. Kjo është një periudhë ku mund të rikthesh ide të vjetra, projekte që dikur i kishe lënë mënjanë, por tani shfaqen sërish me një forcë të re. Mërkuri, planeti i komunikimit, është aleati yt dhe të ndihmon të bësh zgjedhje të zgjuara sidomos në punë dhe biznes. Në dashuri, atmosfera bëhet më e gjallë: çiftet rigjejnë dialogun dhe pasionin, ndërsa beqarët kanë mundësi të takojnë dikë që do t’u ndezë mendjen dhe zemrën njëkohësisht. E veçanta jote është se di të kthesh një konflikt në një mundësi: aty ku të tjerët shohin problem, ti shikon rrugëdalje. Sot është ditë për të bërë hapa konkretë në drejtim të ëndrrave të tua.
⚠️ 3 shenjat më pak me fat sot
♓ Peshqit
Peshqit sot ndihen të lodhur dhe të tensionuar. Dielli dhe Hëna në opozitë sjellin një gjendje shpirtërore të turbullt, sikur gjithçka përreth të duket më e vështirë sesa është. Ke nevojë për qetësi dhe pushim, jo për përplasje apo vendime të ngutshme. Marrëdhëniet personale mund të shkaktojnë keqkuptime: një fjalë e thënë keq, një kritikë e vogël mund të të prekë më shumë se zakonisht. Në dashuri, ke dëshirë të ndihesh i kuptuar, por partneri mund të mos e shohë gjithmonë thellësinë e emocioneve të tua. Kujdes edhe me sekretet ose konfidencat që ndan me të tjerët: sot është ditë kur informacioni i dhënë personit të gabuar mund të kthehet kundër teje. Organizohu mirë në punë, sepse mungesa e përqendrimit mund të sjellë gabime. Lodhja nuk është vetëm fizike, por edhe emocionale. Megjithatë, mos harro: ndjeshmëria jote e madhe është edhe forca që të bën unik.
♒ Ujori
Ujori sot përballet me një tranzit delikat, sepse Venusi futet në opozitë dhe sjell me vete pasiguri dhe dyshime në marrëdhënie. Në dashuri, lidhjet e dobëta mund të vihen seriozisht në provë: edhe një gjë e vogël mund të bëhet shkak për grindje. Të lind dëshira për të folur hapur, por rrezikon të shpërthesh pa filtra dhe të thuash gjëra që lëndojnë. Karakteri yt revolucionar nuk të lejon të pranosh kompromise të rreme dhe kjo mund të shkaktojë distancime. Në punë, situata nuk është e keqe, por vëmendja jote shpërndahet nga çështjet personale. Sot është ditë për të qenë i kujdesshëm dhe për të ruajtur qetësinë, sidomos kur ndjen që të tjerët duan të të imponojnë diçka. Kujdes nga njerëzit që mund të përpiqen të të manipulojnë: do të reagosh fort dhe pa mëshirë. Shmang debatet e kota dhe përpiqu të ruash energjitë për ato që vërtet kanë rëndësi.
♑ Bricjapi
Bricjapi ka ide të mira dhe sot Dielli dhe Hëna i japin një ndihmë të vlefshme për të organizuar punët. Megjithatë, kjo nuk mjafton për të zgjidhur menjëherë problemet më të mëdha që kanë mbetur pezull, sidomos në familje ose në marrëdhënie. Marsi ka qenë në një tranzit të vështirë dhe ka sjellë lodhje të madhe fizike dhe emocionale. Ke bërë shumë gjatë javëve të fundit, por ke lënë pas dore trupin dhe shëndetin. Sot është ditë për të reflektuar mbi ritmin tënd: nuk mund të mbash gjithçka mbi shpatulla pa u lodhur. Në punë, përfiton nga idetë e tua të qarta, por duhet kohë që ato të japin fryte. Në dashuri, situata është e ndërlikuar, por lajmi i mirë është që nga nesër Venusi nuk do të jetë më kundër dhe marrëdhëniet familjare apo sentimentale do të jenë më të lehta. Për sot, përpiqu të mos përfshihesh në debate të kota dhe jepi përparësi pushimit. /noa.al
Horoskopi i plotë i Paolo Fox për sot, e diel 24 gusht 2025 për të gjitha shenjat zodiakale
