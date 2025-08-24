Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Shatërvan’ gjigant llave! Shpërthen vullkani Kilauea, një nga më aktivët në botë. Video
Transmetuar më 24-08-2025, 11:52

HAWAI- Vullkani Kilauea në Hawai është aktivizuar së fundmi ndërsa llava e tij ka shpërthyer 30 metra në ajër në formën e një shatërvani.

Pamjet e publikuara në rrjet tregojnë shpërthimin e vullkanit Kilauea, i cili ndodhet në Ishullin e Madh të Havait, për të 31-tën herë në më pak se një vit, duke e bërë atë një nga vullkanet më aktivë në botë.

Llava e freskët filloi të shpërthente nga vullkani rreth orës 14:04 sipas orës lokale (01:04 BST). Aktiviteti i vullkanit monitorohet nga afër ndërsa nuk kërcënon asnjë zonë të banuar deri tani.

