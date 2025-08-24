‘Shatërvan’ gjigant llave! Shpërthen vullkani Kilauea, një nga më aktivët në botë. Video

HAWAI- Vullkani Kilauea në Hawai është aktivizuar së fundmi ndërsa llava e tij ka shpërthyer 30 metra në ajër në formën e një shatërvani.
Pamjet e publikuara në rrjet tregojnë shpërthimin e vullkanit Kilauea, i cili ndodhet në Ishullin e Madh të Havait, për të 31-tën herë në më pak se një vit, duke e bërë atë një nga vullkanet më aktivë në botë.
Llava e freskët filloi të shpërthente nga vullkani rreth orës 14:04 sipas orës lokale (01:04 BST). Aktiviteti i vullkanit monitorohet nga afër ndërsa nuk kërcënon asnjë zonë të banuar deri tani.
Hawaii's Kilauea Volcano erupted in spectacular fashion on Sunday with lava fountains exceeding 1,000 feet, according to the U.S. Geological Survey. pic.twitter.com/q0XnuEEOIM
