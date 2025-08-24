Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 24 gusht 2025 për të gjitha shenjat zodiakale

Dita e sotme sjell ndryshime të rëndësishme në qiellin astrologjik. Venusi është gati të hyjë në tranzite të reja që ndikojnë drejtpërdrejt marrëdhëniet dhe ndjenjat, ndërsa Dielli dhe Hëna mbështesin vendime të guximshme në punë dhe në jetën personale.
Për disa shenja është momenti për të rikuperuar qetësinë dhe ekuilibrin, për të tjerat koha e reflektimeve të thella po hap rrugën e ndryshimeve të domosdoshme.
Energjitë e sotme ftojnë të jesh më i kujdesshëm në raportet me të tjerët, por edhe më i vendosur për të ndjekur atë që dëshiron.
Dashi
Çfarë ndodh sot: Disa bashkëpunime kanë ndryshuar, sidomos për ata që kanë aktivitet të pavarur profesional. Periudha është e ngarkuar, mbeten shqetësime dhe çështje ligjore e financiare për t’u zgjidhur. E di mirë si je bërë: nëse ke një kontratë që skadon, por dëshiron të largohesh më herët, nuk pret fundin – thua “mjaft” dhe ecën përpara. Mendohu me qetësi për strategji të reja. Në dashuri parashikohet rikuperim: pas pak orësh, Venusi bëhet sërish i favorshëm.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Teksa mendon mbi bashkëpunimet, ndjen qartë ndryshimin në ajër, sidomos nëse ke zgjedhur pavarësinë profesionale dhe je larguar nga njerëz që në fillim të vitit ishin pika reference. Pasiguria financiare dhe çështjet ligjore të mbajnë në tension, por brenda teje ekziston një dëshirë e fortë rinovimi. Nuk je tipi që dorëzohet; kërkon gjithmonë zgjidhje, edhe kur kjo shkakton tensione me të tjerët. Shikon se marrëdhëniet profesionale kanë marrë kthesa të mëdha. Instinkti impulsiv të shtyn të veprosh para se të tjerët të kuptojnë, duke rrezikuar ndonjëherë keqkuptime. Dashuria sjell frymëmarrje të re: Venusi të çon drejt qetësisë dhe ekuilibrit që ke kërkuar.
—
Demi
Çfarë ndodh sot: Sot e di çfarë duhet të bësh. Me Diellin dhe Hënën në krah, tregon aftësi, këmbëngulje dhe një magjepsje personale që sjell ekuilibër të dobishëm për punën. Së shpejti pranon një projekt apo program, ose ndoshta ke dhënë tashmë pëlqimin. Kujdes: kokëfortësia mund të të dëmtojë, prano edhe kompromisin kur duhet. Në dashuri, duhet më shumë mbrojtje: nëse dikush të kritikon vazhdimisht, rrezikon të shpërthesh.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Sot, nën dritën e Diellit dhe Hënës, shpreh më së miri aftësitë e tua. Periudha të lejon të përballosh sfida profesionale me vendosmëri dhe t’i mirëpresësh përgjegjësitë. Ekuilibri që ke fituar të ndihmon edhe në marrëdhënie. Je i vetëdijshëm për prioritetet dhe i gatshëm të pranosh sfida të reja. Punët ofrojnë mundësi dhe i përqafon me energji. Në dashuri, megjithatë, duhet kujdes: nga nesër Venusi hyn në një tranzit të trazuar. Nëse partneri nuk të mbështet, tensionet dalin shpejt në sipërfaqe.
—
Binjakët
Çfarë ndodh sot: Je në prag të një periudhe inovative, sepse pas pak orësh Venusi nis një tranzit të rëndësishëm. Ana jote krijuese vihet në dukje. Ke një kthim në të shkuarën, duke rizbuluar ide të lëna pezull që tani bëhen të vlefshme për të ardhmen. Intuita, e udhëhequr nga Mërkuri, të ndihmon të gjesh zgjidhje për probleme të mëdha. Kur lind konflikti, ti nuk izolohesh: di të kthehesh nga vështirësitë në mundësi.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Një valë risish hyn në jetën tënde. Venusi ndriçon talentet dhe i jep hapësirë projekteve të harruara. Intuita jote dallon mundësi atje ku të tjerët shohin pengesa. Konfliktet të motivojnë, sepse di të përfitosh nga ato. Venusi i favorshëm nga nesër sjell hapje në dashuri dhe në punë. Mund të bësh zgjedhje që lidhen me familjen, bashkëjetesa ose martesa për ata që janë shumë të dashuruar. Vështirësitë nuk të ndalin, por të motivojnë të kërkosh rrugë të reja.
—
Gaforrja
Çfarë ndodh sot: Më në fund, duket se hyn pak qetësi në jetën tënde. Zemra e pasionuar dhe natyra jote e luhatshme të sjellin ditë të bukura dhe ditë më të zymta, kur mendimet të pushtojnë. Në familje vjen një armëpushim: pasioni sjell qetësi dhe është momenti për të pranuar perspektiva të mira që të çojnë larg. Martesa, bashkëjetesa, marrëveshje dhe kontrata: diçka e rëndësishme rinovohet.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Një ndjesi pozitive hyn ngadalë në përditshmërinë tënde. Zakonisht luhatesh mes entuziazmit dhe melankolisë, por tani duket më e lehtë të lësh pas shqetësimet. Në familje, klima është më e qetë. Dëshira për stabilitet ndikon edhe në marrëdhënie afatgjata. Marrëdhëniet me të afërmit forcohen. Ky është një moment për të ndërtuar lidhje të forta dhe për të investuar në të ardhmen.
—
Luani
Çfarë ndodh sot: Nuk ke arsye të ndihesh se ke humbur raste të mëdha. Muajt e fundit kanë qenë pozitivë. Sot ndihesh optimist, i gatshëm për të vepruar dhe për të pasur sukses edhe në iniciativa me rrezik. Me Mërkurin në shenjë dhe Saturnin në favor, idetë janë të shkëlqyera. Nga nesër edhe Venusi të ndihmon! Nëse ke një projekt për të prezantuar, vepro pa hezitim. Kujdes vetëm për shëndetin: lodhja fizike të ka shoqëruar kohët e fundit.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Enthuziazmi të shtyn të kërkosh sfida dhe ndoshta hakmarrje ndaj së shkuarës. Mbështetja e yjeve forcon besimin, duke të bërë të përballosh kritikat me guxim. Nëse ke një ide, tani është koha për ta realizuar. Përvoja e kaluar të ka mësuar të vlerësosh rastet edhe kur kërkojnë guxim. Kujdes vetëm me trupin: duhet të kursesh energjitë.
—
Virgjëresha
Çfarë ndodh sot: Ditë reflektimi të thellë që sjellin mençuri. Sa më bujar të jesh në dashuri, aq më shumë do të shpërblehesh. Tre muajt e fundit sollën ftohtësi emocionale, ndaj tani është koha për të rikthyer qetësinë. Shmang konfliktet me ata që nuk mendojnë si ti. Për një herë, mendo vetëm për veten. Le të të kërkojnë të tjerët, sepse deri tani gjithmonë ke qenë ti që ke bërë hapin i pari. Sot, Dielli dhe Hëna të ndihmojnë me intuita të vlefshme.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Ke kuptuar se nuk ka kuptim të përpiqesh t’i bindësh të gjithë. Më mirë të ruash paqen dhe t’i lësh të tjerët të afrohen. Disa mendime të turbullta dhe tensione sociale të kanë bërë të ndihesh jashtë loje. Konfirmime vijnë, por të shoqëruara me pasiguri. Është koha për introspeksion dhe për të mos e humbur energjinë me beteja boshe. Sot, me Diellin dhe Hënën në favor, do të kesh intuita të rëndësishme për të programuar sfida të reja me qartësi.
—
Peshorja
Çfarë ndodh sot: Asgjë nuk e prek krenarinë dhe dinjitetin e Peshorëve. Shpesh tregojnë një gatishmëri të jashtme, një lloj mirësjelljeje të sjellshme, sepse janë njerëz të edukuar dhe të përmbajtur për të thënë “jo”. Por kjo nuk do të thotë që pranojnë gjithçka: kur diçka nuk shkon, në fund e shprehin qartë mendimin e tyre. Nëse e gjen veten në këtë përshkrim, atëherë… reagoni me forcë! Tre apo katër muajt e fundit ke thënë “stop” projekteve dhe programeve që nuk të përshtateshin. Ka edhe nga ata që janë ndalur për më shumë se një vit për arsye personale apo fizike dhe tani ndjejnë nevojën për miratim e mbështetje. Nga data 25, në dashuri, do të kesh një qasje ndryshe: Venusi bëhet sërish i favorshëm.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Krenaria është si një mburojë e padukshme por e fortë. Mirësjellja jote, që shpesh ngatërrohet për dobësi, në të vërtetë është strategji e hollë për të vëzhguar e kuptuar përpara se të veprosh. Shpesh e qetëson bashkëbiseduesin me komplimente, por në fund di të japësh kritikën e duhur. Jo të gjithë arrijnë të kuptojnë mënyrën tënde të matur për të gjykuar situatat: ti ke një busull të brendshme të saktë që të çon drejt qartësisë. Nëse ke prerë lidhje apo angazhime, e ke bërë pas një analize të gjatë, për të ruajtur autenticitetin. Dinjiteti për ty nuk është thjesht vlerë, por kusht i domosdoshëm. Fitoret do të vijnë, madje më shumë nga sa pret. Në dashuri, dëshira për kontakt bëhet më e vërtetë: lidhjet e reja që deri tani ishin “në pritje” kalojnë në fazë më të afërt. Lëre veten të lirë pa frikë.
—
Akrepi
Çfarë ndodh sot: Ditë e vendosur për punë dhe çështje ekonomike. Edhe nëse sot, si ditë e diel, nuk je aktiv, nga e hëna të presin përgjegjësi. Në dashuri nuk mungojnë emocionet, por çfarë ndjen me të vërtetë? Është koha të reflektosh, sepse nga 25 gushti Venusi nis një tranzit të veçantë: dikush pranë teje mund të ketë nevojë për mbështetje. Largësitë fizike ose psikologjike peshojnë më shumë. Fundi i gushtit mund të sjellë edhe mbyllje marrëdhëniesh që nuk funksionojnë.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Dashuria bëhet fushë beteje: pyes veten çfarë dëshiron me të vërtetë, cilat ndjenja po dalin nga thellësia e shpirtit. Venusi, që ndryshon pozicion, i bën marrëdhëniet më intensive dhe dikush mund të afrohet për të kërkuar ndihmën tënde. Kujdes me keqkuptimet: nuk është domosdoshmërisht një dilemë dashurie, por në këto ditë puna të merr kohën dhe gjithçka tjetër kalon në plan të dytë. Ka shumë projekte për vjeshtën. Nga nesër, Venusi të fton të dëgjosh kërkesat e të tjerëve, pa harruar nevojat e tua. Tensionet duhet t’i menaxhosh me kujdes, pa impulsivitet. Dielli dhe Hëna të japin ndjesinë e rendit dhe kontrollit, një ankorim i vogël në një periudhë të ngarkuar.
—
Shigjetari
Çfarë ndodh sot: Nga nesër Venusi bëhet sërish i favorshëm dhe çështjet e zemrës rigjallërohen. Në punë dëshiron të nisësh projekte të rëndësishme, por për momentin ambicia nuk merr plotësisht kënaqësi. Disa Shigjetarë ndihen të pakënaqur nga situata ekonomike dhe duan konfirmim, të tjerë duan një rol më të madh. Sot situata është ende e ndërlikuar, por nga nesër shumë tensione bien. Emocionet rikthehen të forta, edhe sot ndjen një fermentim të brendshëm që nuk mund ta injorosh.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Në punë nuk mungojnë sfidat: dëshira për afirmim përplaset me pengesa ose me ndjenjën e pakënaqësisë. Në gjysmën e parë të vitit ke ndjerë se cilësitë e tua nuk janë vlerësuar si duhet dhe se ekonomia nuk ka dhënë shpërblimin që prisje. Sot mund të ndjesh një lloj melankolie. Përpiqu ta kalosh ditën me qetësi, pa lëvizje të forta. Konfliktet lindin nga nevoja për t’u rritur, nga kërkimi i një roli që të reflektojë më mirë kush je. Pret një shenjë, një konfirmim që të japë siguri për të ecur përpara.
—
Bricjapi
Çfarë ndodh sot: Idetë nuk të mungojnë dhe dita përgjigjet pozitivisht ndaj kërkesave të tua. Dielli dhe Hëna janë në favor. Megjithatë, brenda pak orësh nuk mund të zgjidhet një problem i madh, sidomos nëse ka pasur tensione me familjen ose ambientin. Tani mund të mbështetesh te aftësia jote e veprimit: imponohu kur duhet, por jep vetes edhe momente pushimi. Tranziti i gjatë i kundërt i Marsit ka sjellë shqetësime. Fizikisht ndihesh i lodhur. Je një person që mund të bëjë shumë, por javët e fundit, për shkak të stresit dhe angazhimeve të shumta, ke sforcuar shumë trupin.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Mendja jote është një laborator idesh, gjithmonë gati për zgjidhje. Sot dita është e favorshme, por çështjet më të thella kërkojnë kohë. Tensionet me familjen apo ambientin lënë pasoja. Ndjen nevojën të shfaqësh forcën tënde, por gjithashtu kupton rëndësinë e pushimit për të rikuperuar energjitë. Tranziti i Marsit ka sjellë shenja lodhjeje, por nga nesër Venusi nuk është më kundër dhe kjo sjell lehtësim sidomos në marrëdhëniet familjare dhe sentimentale.
—
Ujori
Çfarë ndodh sot: Nuk është e lehtë të tregohesh i qetë kur ndërlikimet sentimentale rëndojnë mbi zemrën tënde. Shpesh ndjen se marrëdhëniet janë më shumë fasadë sesa autenticitet, dhe kjo të sprovon. Shumë varet edhe nga natyra jote revolucionare: disa Ujorë (me Ashendent Dem, Virgjëreshë, Bricjap) tolerojnë situata të vështira; të tjerë (me Ashendent Dash, Luan ose Shigjetar) thonë gjithçka hapur dhe shpërthejnë menjëherë. Kujdes: ditët e ardhshme sjellin emocione të forta dhe dyshime jo vetëm në dashuri. Venusi hyn në opozitë.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Një lule, një gjest afeksioni, një shfaqje romantizmi është e vështirë kur brenda je plot me emocione kontradiktore. Shpesh paraqitesh i qetë, ndërsa brenda ndjen revoltë. Disa Ujorë arrijnë ta menaxhojnë këtë dualitet, të tjerë shpërthejnë. Dita të gjen mes dëshirës për autenticitet dhe nevojës për të ruajtur ekuilibrin në marrëdhënie. Venusi në opozitë sjell dyshime dhe i vë lidhjet e dobëta në provë. Nëse dikush përpiqet të të manipulojë, do ta gjejë përballjen.
—
Peshqit
Çfarë ndodh sot: Sot ndjen nevojën të ngadalësosh, të marrësh një pushim nga trazirat e brendshme që të shoqërojnë prej disa kohësh. Disa takime të fundit mund të kenë lënë tek ti një shije pakënaqësie, sikur të mungonte diçka. Në dashuri mund të lindin diskutime apo kritika, sepse kërkon më shumë kuptim, më shumë prani të sinqertë pranë teje. Shpesh pas një grindjeje fshihet thjesht kërkesa për afërsi dhe ngrohtësi. Dielli dhe Hëna në opozitë sjellin një gjendje shpirtërore të çuditshme: më mirë shmang provokimet, sepse rrezikon të prishësh ekuilibrat. Intuita të sugjeron kujdes dhe diskrecion: sekretet e tua, nëse ua tregon njerëzve të gabuar, mund të përdoren kundër teje.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Dëshira për paqe është e fortë. Tensionet e fundit, në punë ose në privat, kanë lënë gjurmë. Ndihesh i lodhur, por jo vetëm fizikisht: është lodhje emocionale, sepse filtrat e tua të brendshëm e përthithin çdo ndjenjë. Sot përpiqu të mos hapësh konflikte. Organizohu mirë, për të shmangur stresin. Ndonjë keqkuptim familjar kërkon sqarim, sidomos mes brezave. Ka ditë kur durimi yt duket i pafund, dhe ditë si kjo kur edhe gjërat e vogla të rëndojnë. Megjithatë, kjo ndjeshmëri është forca jote: nga kjo lind krijimtaria, arti, shkrimi, muzika – talentet që shpesh i gjejmë tek të lindurit e shenjës së Peshqve. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd