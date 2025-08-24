Aksident në Fier, 17-vjeçari përplas këmbësorin. I plagosuri rëndë në spital

FIER, 24 gusht 2025 – Një aksident rrugor është regjistruar paraditen e sotme, rreth orës 11:00, në lagjen “Liri Gero” të Fierit.
Një automjet i drejtuar nga një 17-vjeçar, banues në Fier, ka përplasur një këmbësor rreth 35 vjeç. I plagosuri është dërguar menjëherë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Drejtuesi i mjetit është shoqëruar nga policia në Komisariat, ku po kryhen veprimet procedurale. Ndërkohë, grupi hetimor po vijon punën për identifikimin e personit të dëmtuar dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Rasti është referuar në Prokurorinë e Fierit.
