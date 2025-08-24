Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Fier, 17-vjeçari përplas këmbësorin. I plagosuri rëndë në spital
Transmetuar më 24-08-2025, 11:34

FIER, 24 gusht 2025 – Një aksident rrugor është regjistruar paraditen e sotme, rreth orës 11:00, në lagjen “Liri Gero” të Fierit.

Një automjet i drejtuar nga një 17-vjeçar, banues në Fier, ka përplasur një këmbësor rreth 35 vjeç. I plagosuri është dërguar menjëherë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar nga policia në Komisariat, ku po kryhen veprimet procedurale. Ndërkohë, grupi hetimor po vijon punën për identifikimin e personit të dëmtuar dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Rasti është referuar në Prokurorinë e Fierit.

Fier/Informacion paraprak Rreth orës 11:00, në lagjen "Liri Gero" automjeti me drejtues një shtetas 17 vjeç, banues në Fier, ka përplasur një këmbësor, rreth 35 vjeç, i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve. Eshtë shoqëruar në Komisariat drejtuesi i automjetit me të cilin po kryhen veprimet procedurale. Grupi hetimor po punon për identifikimin e shtetasit të dëmtuar dhe për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

