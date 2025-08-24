Protestë e banorëve të fshatrave të lumit të Vlorës: ‘Jemi lënë në harresë prej 35 vitesh’

Banorët e fshatrave përgjatë lumit të Vlorës kanë dalë sot në protestë, duke bllokuar qarkullimin rrugor, në shenjë revolte ndaj gjendjes së rëndë të infrastrukturës rrugore në zonë.
Protestuesit kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për rehabilitimin e rrugëve, duke deklaruar se prej 35 vitesh jetojnë në kushte të vështira dhe në izolim, për shkak të mungesës së infrastrukturës bazë.
“Të rregullohen rrugët! Kemi 35 vite që jemi lënë në harresë. Na kanë premtuar, por asgjë nuk është bërë,” thanë disa prej banorëve në deklaratat për mediat.
Protesta është zhvilluar në mënyrë paqësore, por bllokimi i qarkullimit ka krijuar vështirësi për lëvizjen e automjeteve në zonë. Banorët paralajmërojnë se protestat do të vazhdojnë nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh.
