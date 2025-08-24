Hajdutët e karburantit luftë me armë me policinë në Durrës, një i plagosur, tjetri në pranga

Durrës- Hajdutët e karburantit luftë me armë me policinë në Durrës.
Dy autorët, të cilët më herët kishin vjedhur një automjet dhe e kishin përdorur për të kryer një vjedhje me dhunë në një karburant në Sukth, janë identifikuar dhe arrestuar nga Policia pas një ndjekjeje të tensionuar. Gjatë përpjekjes për t’u arratisur, ata hapën zjarr ndaj shërbimeve të Policisë, dhe si pasojë e shkëmbimit të zjarrit, njëri prej tyre u plagos, ndërsa tjetri u arrestua.
Ngjarja ndodhi rreth orës 01:00 të mëngjesit të ditës së sotme, në autostradën Durrës-Tiranë, në afërsi të "Çifligut" në Sukth. Automjeti, i vjedhur më datë 20.08.2025, u konstatuan nga Policia dhe u nisën në ndjekje të tij. Gjatë ndjekjes, autorët u përpoqën të shpëtonin duke lëvizur me shpejtësi të madhe në drejtim të Tiranës, por në rrethrrotullimin e Vorës, humbën kontrollin dhe doli nga rruga.
Në këtë moment, nga brenda automjetit u hap zjarr ndaj shërbimeve të Policisë. Forcat e rendit u përgjigjën me zjarr në kushte mbrojtjeje dhe njëri prej autorëve, shtetasi A. D., 28 vjeç, u plagos dhe ndodhet aktualisht në Spitalin e Traumës në Tiranë, jashtë rrezikut për jetën.
Autori tjetër, shtetasi L. Ç., 27 vjeç, i cili gjithashtu bëri rezistencë me armë ndaj punonjësve të Policisë, duke rrezikuar jetën e tyre, u neutralizua dhe u arrestua. Gjatë kontrollit, Policia sekuestruar një armë zjarri automatik me dy krehra fishekësh, që u përdorën nga autorët gjatë tentativës për t’u arratisur.
Puna për hetimin e ngjarjes vijon nën drejtimin e Prokurorisë, me fokus dokumentimin e plotë të krimit të ndodhur. Forcat e Policisë së Durrësit janë mbështetur nga shërbimet e DVP Tiranë për të siguruar mbarëvajtjen e hetimeve.
