Milan e nis me humbje, mundet në San Siro nga Cremonese

ITALI – Ndodh e pabesueshmja në ndeshjen mes Milanit dhe Udineses, në ‘San Siro”. Skuadra kuqezi, edhe pse konsideroet favorite absolute në fushë, ndëshkohet me gol në minutën e 28-të: Alessio Zerbin realizon një krosim të bukur në zonë, ku Federico Baschirotto ngrihet lart dhe godet me kokë topin drejt këndit të majtë të portës, duke mposhtur portierin, 0-1.
Strahinja Pavlović i Milanit barazon rezultatin në 1-1 në fundi e pjesës së parë. Ai u ngrit më lart se të gjithë për të arritur një kros perfekt nga Pervis Estupiñán dhe me një goditje me kokë nga afër e dërgoi topin në këndin e djathtë të portës. Emil Audero ishte i pafuqishëm.
Milani rikthehet në pikën zero në minutën e 61-të: Federico Bonazzoli (Cremonese) gjen hapësirë në zonë pas një pasimi të lartë dhe shënon një gol të shkëlqyer me goditje gërshërë, 1-2.
