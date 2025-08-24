Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mister i dhimbshëm, nënë e bir gjenden të pajetë në banesë
Transmetuar më 24-08-2025, 00:30

Një grua e moshuar dhe djali i saj u gjetën të vdelur pasdrekën e sotme në Trikala të Greqisë dhe autoritetet po përpiqen të zbardhin shkaqet e vdekjes së të dyve.

Mediat lokale raportuan se në qytetin e Trikalës, një nënë rreth 87 vjeç dhe djali i saj rreth 60 vjeç u gjetën të vdekur në shtëpinë e tyre në rrugën Dragoumi, raporton noa.al.

Zbulimi erdhi pasi të afërmit u shqetësuan se nuk mund t’i kontaktonin dhe për këtë arsye njoftuan policinë.

Kur u futën në banesë, panë se nënë e bir dergjeshin të vdekur.

Mjekësia ligjore tha se ata u gjetën në gjendje të avancuar dekompozimi.

Policia që shkoi në vendngjarje tha se të dhënat e para nuk flasin për ndonjë krim dhe hidhen dyshime se shkaqet ndoshta janë patologjike.

Por aktualisht po hetohet koha kur kanë vdekur nënë e bir, pra nëse ata janë shuar njëherësh apo në distancë kohore mes tyre.

Banorët flasin për dy njerëz të thjeshtë që nuk kishin shkaktuar kurrë probleme. Në foto shikoni pamje nga vendi i ngjarjes. /noa.al

