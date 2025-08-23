Jo vetëm vuajtje, por edhe telashe: Ndjekje penale ndaj prindërve dhe gjyshit të 4-vjeçares shqiptare që u mbyt në Greqi

Një ngjarje tragjike tronditi Paksosin në Greqi: një vajzë 4-vjeçare shqiptare humbi jetën pasi u mbyt në pishinën e një vile pranë shtëpisë së saj. Për ngjarjen, prokuroria njoftoi sot se ngriti padi penale ndaj nënës, babait dhe gjyshit të saj për ekspozim të të miturit në rrezik, pasi në momentin e zhdukjes së fëmijës ata ndodheshin në shtëpi duke fjetur.
Afat deri të hënën për të dëshmuar para gjyqtarit kërkuan dhe morën nëna, babai dhe gjyshi i vajzës 4-vjeçare që u mbyt në pishinën pranë shtëpisë ku banonte familja.
Prokurori ngriti padi penale ndaj tre familjarëve të fëmijës për ekspozim të të miturit në rrezik, pasi nëna, babai dhe gjyshi ndodheshin në shtëpi dhe flinin në kohën kur 4-vjeçarja u zhduk.
Çfarë pretendojnë ata
Të afërm të vajzës së vogël thanë se ajo po luante në korridorin e shtëpisë dhe se zhdukja e saj ndodhi papritur, brenda pak minutash, gjë që nuk e kishin menduar si të mundshme.
Sapo e kuptuan që 4-vjeçarja nuk ishte më në shtëpi, familjarët njoftuan policinë dhe filluan kërkimet së bashku me fqinjë dhe forcat policore, por pa rezultat.
Zbulimi tragjik
Pak më vonë, vajza u gjet pa ndjenja në pishinën e një vile vetëm disa metra larg shtëpisë së saj, nga një kuzhinier që kishte shkuar atje për të punuar. Menjëherë u bënë përpjekje për ta ringjallur nga një mjek i Qendrës Shëndetësore të Paksos, por ato nuk patën sukses. /noa.al
