10 gjëra që NUK duhet të bësh nëse dëshiron të KESH respektin e të tjerëve

Disa njerëz nuk kanë mësuar si të korrigjojnë gabimet e tyre, si të çlirohen prej tyre dhe të ecin përpara. Në vend që të ndihmojnë veten të ndjekë një rrugë të re, mbeten të bllokuar në një realitet që i tërheq gjithnjë e më shumë prapa. Kështu, arrijnë në pikën ku humbasin respektin dhe admirimin që të tjerët kishin për ta.
Sipas psikologjisë, veprimet e mëposhtme funksionojnë si armiq të përparimit tonë dhe errësojnë imazhin që kemi si për veten, ashtu edhe për mënyrën si na shohin të tjerët.
Nëse dëshiron të kesh admirimin dhe respektin e njerëzve që vlerëson, duhet t’i lësh pas këto 10 gjëra.
#1 Mos ndrysho çdo ditë objektivat e tua
Karakteret e paqëndrueshme nuk frymëzojnë as admirim, as besim.
#2 Mos saboto shëndetin tënd mendor
Sa më shumë të qëndrosh i lidhur me botën tënde të brendshme, aq më shumë të mirë i bën vetes.
#3 Mos u kthe në të kaluarën
Nuk i përket më asaj kohe – fokuso energjinë tënde tek e tashmja dhe e ardhmja.
#4 Mos neglizho veten
Pamja dhe kujdesi personal janë pjesë e rëndësishme e vetes tënde.
#5 Mos injoro dhe mos fshih pikat e tua të forta
Nxirr në pah talentet që ke dhe kërko me guxim ato që dëshiron në jetë.
#6 Mos humb autenticitetin tënd
Ti nuk i ngjan askujt tjetër – dhe ky është sekreti yt më i madh.
#7 Mos u mjafto me pak
Qëllimet e tua janë ato që do të të çojnë drejt majës.
#8 Mos u dorëzo me vështirësinë e parë
Çdo pengesë është pjesë e rrugës drejt suksesit.
#9 Mos i shtyp ndjenjat e tua
Shprehi ato tek njerëzit që kanë nevojë t’i dëgjojnë.
#10 Mos jeto pa qëllim
Ndiq ëndrrat e tua për t’u bërë versioni më i mirë i vetes. /noa.al
