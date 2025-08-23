Nëna, babai dhe gjyshi po flinin kur 4-vjeçarja shqiptare doli nga shtëpia dhe u mbyt në pishinë. Detaje nga ngjarja e rëndë në Greqi

GREQI- Detaje të reja kanë dalë në dritë në lidhje me vdekjen e një vajze 4-vjeçare shqiptare në Paxos, e cila u gjet e vdekur të premten pasdite (22/8) në pishinën e një vile pranë shtëpisë ku jetonte me familjen e saj. Sipas kryetarit të bashkisë së Paxos, Spyros Vlachopoulos, kërkimet për vajzën e vogël filluan rreth orës 4:00 pasdite dhe zgjatën pothuajse 50 minuta, derisa fëmija u gjet rreth orës 4:50 pasdite.
Kryetari i bashkisë, duke folur për ANT1, deklaroi se oficerët e policisë nxituan menjëherë në vendngjarje, të cilët u përpoqën të jepnin ndihmën e parë para se të mbërrinin mjekët, megjithatë fëmija ishte tashmë i vdekur.
"Prindërit nuk e kuptuan që ajo doli jashtë dhe atje ka një vilë me pishinë, fëmija padyshim shkoi atje për të luajtur dhe pjesa tjetër është e trishtueshme…" vuri në dukje kryetari i bashkisë.
Në të njëjtën kohë, drejtori i Qendrës Shëndetësore Paxos, Michalis Kantas, përshkroi përpjekjet e ringjalljes që pasuan.
"Ne vazhduam CPR-në me oksigjen për rreth tre të katërtat e kohës. Ajo nuk u zgjua, ajo tashmë ishte mbytur", tha ai.
"Jam në shok", tha gjyshja e 4-vjeçares.
"Jam vërtet e shkatërruar. Policia mori burrin tim, fëmijën tim dhe dhëndrin tim për të shkuar në prokurori.
Jam në shok, jam vetëm, jam gati të vdes", tha gjyshja e 4-vjeçares, duke folur për Star.
Prindërve dhe gjyshit të saj iu dha një afat për të kërkuar falje. Vërehet se nënës, babait dhe gjyshit të vajzës 4-vjeçare iu dha një afat për t’i kërkuar falje hetuesit të hënën. Prokurori ngriti kallëzim penal kundër tre të afërmve të vajzës për ekspozimin e një të miture ndaj rrezikut, pasi nëna, babai dhe gjyshi ishin në shtëpi dhe flinin kur 4-vjeçarja u zhduk.
Të afërmit e fëmijës së pafat deklaruan se 4-vjeçarja po luante në korridorin e shtëpisë dhe se zhdukja e saj ishte diçka që ata nuk e prisnin dhe ndodhi brenda pak minutash. Vërehet se sapo të afërmit kuptuan zhdukjen e vajzës, ata njoftuan policinë dhe filluan kërkimin e saj me fqinjët dhe oficerët e policisë, pa rezultat. 4-vjeçarja u gjet pak më vonë pa ndjenja në një pishinë vile disa metra larg shtëpisë së familjes, nga kuzhinieri që shkoi atje për të punuar.
