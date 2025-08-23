Aksident në aksin Shkodër–Koplik, tre familjarë të lënduar

Shkodër, 23 gusht 2025 – Një aksident rrugor është regjistruar rreth orës 19:00 në aksin “Shkodër–Koplik”, pranë urës së Vrakës.
Sipas informacioneve paraprake, shtetasi V. A., duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit, duke bërë që automjeti të dalë nga rruga.
Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar lehtë vetë drejtuesi i mjetit, si dhe pasagjerët K. A. dhe L. A., të cilët janë pjesëtarë të së njëjtës familje. Të dëmtuarit janë transportuar në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
