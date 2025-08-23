Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Shkodër–Koplik, tre familjarë të lënduar
Transmetuar më 23-08-2025, 19:47

Shkodër, 23 gusht 2025 – Një aksident rrugor është regjistruar rreth orës 19:00 në aksin “Shkodër–Koplik”, pranë urës së Vrakës.

Sipas informacioneve paraprake, shtetasi V. A., duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit, duke bërë që automjeti të dalë nga rruga.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar lehtë vetë drejtuesi i mjetit, si dhe pasagjerët K. A. dhe L. A., të cilët janë pjesëtarë të së njëjtës familje. Të dëmtuarit janë transportuar në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

