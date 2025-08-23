Xhaxhai akuzohet se ka kryer marrdhënie me forcë me mbesën e tij 22 vjeçe në Elbasan

Elbasan, 23 gusht 2025 – Një 51-vjeçar është proceduar penalisht në Elbasan pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me mbesën e tij pa dëshirën e saj.
Ngjarjen e ka denoncuar vetë 22-vjeçarja në polici, ndërsa nën drejtimin e Prokurorisë vijojnë hetimet për verifikimin e kallëzimit.
NJOFTIMI I POLICISË:
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për një 51-vjeçar, pasi ka kallëzuar mbesa e tij, 22 vjeçe, se ky shtetas rreth 1 muaj më parë dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me 22-vjeçaren pa dëshirën e saj.
Nën drejtimin e Prokurorisë vijojnë hetimet për verifikimin e kallëzimit.
