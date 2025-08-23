Fox: 3 shenjat më me fat dhe ato më pak të favorizuara për sot, e shtunë 23 Gusht 2025

Dita e sotme sjell një përzierje emocionesh dhe situatash të ndryshme për secilën shenjë. Disa ndihen të fuqizuar, gati për të hapur horizonte të reja, ndërsa të tjerë duhet të tregojnë më shumë kujdes, durim dhe qetësi për të mos e përkeqësuar tensionin.
Nga njëra anë, disa shenja do të shohin projekte që marrin formë dhe marrëdhënie që rifitojnë shkëlqimin; nga ana tjetër, të tjerë do të përballen me keqkuptime, xhelozi apo vendime të vështira.
Më poshtë gjeni 3 shenjat më me fat të ditës dhe 3 më pak të favorizuara.
✅ Shenjat më me fat
♌ Luani
Për Luanin kjo është një ditë ku suksesi dhe konsensusi nuk mungojnë. Projektet e nisura në muajt e fundit japin shenja konkrete zhvillimi, ndërsa kundërshtarët që kanë tentuar të vendosin pengesa tashmë duken të dobësuar. Në dashuri, qielli është i hapur për takime të reja dhe përforcim lidhjesh ekzistuese. Energjia e brendshme të shtyn të lësh gjurmë dhe të tregosh se çdo fitore vjen nga këmbëngulja, jo nga fati. Kujdes vetëm shëndetin: edhe trupit i duhet dhënë vëmendje.
♑ Bricjapi
Sot është një ditë e artë për zgjidhje dhe ndriçime të papritura. Idetë e tua shndërrohen në zgjidhje praktike që të hapin rrugë në punë dhe projekte. Pavarësisht lodhjes dhe peshës së përgjegjësive, arrin të ruash qartësinë dhe të vendosësh kufij atje ku të tjerët kërkojnë më shumë nga ty. Në dashuri, edhe pse ndonjëherë je i/e ashpër dhe i pakompromis, sot shfaqet mundësia për të qenë më i hapur dhe për të rigjetur harmoninë me partnerin. Është një moment i mirë për të rritur besimin tek vetja dhe për të ecur përpara me vendosmëri.
♋ Gaforrja
Yjet janë me ty: marrëdhëniet familjare dhe emocionale marrin dritë të re. Nëse ke pasur mungesa ose distanca, këto ditë shfaqen mundësi për riorganizim, ribashkim dhe afrime të ngrohta. Në dashuri, është moment i favorshëm për të konsoliduar marrëdhëniet ekzistuese, por edhe për beqarët që duan të provojnë diçka ndryshe. Në punë dhe studime, konfirmimet janë rrugës: gjithçka që ke mbjellë më parë po nis të japë fryte. Ndjenja e përkatësisë dhe stabilitetit është arma jote më e madhe.
—
⚠️ Shenjat më pak të favorizuara
♐ Shigjetari
Këto ditë të duket sikur asgjë nuk vlerësohet si duhet. Angazhimi yt shpesh shpërfillet, dhe kjo të ka lodhur. Fundjava sjell tensione të brendshme dhe mundësi për keqkuptime, sidomos në familje dhe dashuri. Sot humbja e durimit është shumë e lehtë, ndaj më mirë të shtysh debatet për më vonë. Kujdes me fjalët dhe mos e lër nervozizmin të të udhëheqë. Nga e hëna gjërat nisin të qartësohen, ndaj sot më e mira është të marrësh frymë thellë dhe të tregosh durim.
♓ Peshqit
Dita sjell dyshime dhe xhelozi të papritur. Mund të provokosh partnerin thjesht për të parë sa shumë të do, por rrezikon efektin e kundërt. Nëse ka pasur keqkuptime, më mirë të mos i trazosh më tej, sepse të hënën situata përmirësohet vetvetiu. Në punë, ndërkohë, projektet afatgjata janë premtuese, ndaj fokusohu tek ato. Ndjeshmëria jote është një dhuratë, por sot mund të të bëjë të ndihesh më i brishtë se zakonisht. Mbaje veten larg polemikave.
♊ Binjakët
Kjo fundjavë nis me konfuzion dhe lodhje. Ndihesh i ndarë mes dëshirës për të qenë shoqëror dhe nevojës për të qëndruar vetëm. Hëna dhe Dielli në kundërshtim sjellin keqkuptime dhe shtojnë irritimin. Mund të refuzosh ftesa ose të tërhiqesh nga situata sociale që zakonisht do i kishe pranuar me kënaqësi. Kujdes me fjalët, sidomos me Virgjëreshën dhe Peshqit, sepse rrezikon keqkuptime. Lajmi i mirë është se nga e hëna gjërat marrin kthesë më pozitive. /noa.al
Horoskopi analitik i Paolo Fox për sot, e shtunë 23 Gusht 2025 për të gjitha shenjat
