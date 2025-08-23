Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kokainë për përdorim vetjak, gjykata e Tiranës lë në ‘arrest shtëpie’ vajzën e Eli Farës
Transmetuar më 23-08-2025, 10:56

TIRANË- Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë "arrest shtëpie" për Marina Farën, vajzën e Eli Farës, e cila u kap me kokainë me vete.

39-vjeçarja u kap më 4.4 gram kokainë të fshehur në portofol. Ajo ka deklaruar në polici se kokainën e kishte për përdorim vetjak. 39-vjeçarja u prangos pasi për përdorim personal mund të mbahet deri 0.3 gramë lëndë narkotike.

